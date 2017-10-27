برنامه‌ جامع برای مبارزه با مواد مخدر در هرمزگان تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان بر لزوم تدوین برنامهای جامع در عرصههای پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و همچنین مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر در هرمزگان تاکید کرد و اظهار داشت: نیاز است برنامهای کامل در هرمزگان تدوین و اجرایی شود تا در یک دوره زمانی مشخص دیگر معتاد متجاهر در استان نداشته باشیم و شاهد درمان و بهبودی این افراد باشیم.
وی ادامه داد: باید مکان مناسبی جهت ساماندهی و درمان معتادان متجاهر در هرمزگان در نظر گرفته شود و ضمن درمان آنها با ارائه آموزشهای فنی و حرفهای لازم برای آنها مهارتآموزی و ایجاد اشتغال نیز داشته باشیم تا دیگر به مشکل اعتیاد به مواد مخدر دچار نشوند.
استاندار هرمزگان بر لزوم آگاهیبخشی به جامعه از عمق پدیده خانمانسوز اعتیاد به مواد مخدر تاکید کرد و بیان داشت: دستگاههای فرهنگی از جمله صداوسیما، آموزش و پرورش و دانشگاهها باید در این خصوص اطلاعرسانی و آگاهیبخشی مناسب را به مردم داشته باشند و پیشگیری از اعتیاد در دستور کار باشد.
همتی بر لزوم جدیت نهادهای مسئول در امر مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر نیز تاکید کرد و گفت: در بخش مقابله نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول براساس تجاربی که تاکنون در هرمزگان داشتهاند، برنامهای شفاف با اهداف مشخص را طراحی کنند و امکانات مورد نیاز جهت مقابله همهجانبه احصا شود تا امکانات در این راستا بسیج شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر طبق برنامه مشخص در راستای مبارزه با مواد مخدر در تمامی ابعاد کار کنیم، میتوانیم ارزیابی دقیقی از اقدامات انجام شده داشته باشیم.
استاندار هرمزگان همچنین خواستار فعالسازی کارگروههای فرهنگی، درمان و مسائل اجتماعی در ذیل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان جهت اثربخشی بیشتر اقدامات در این عرصه شد.
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