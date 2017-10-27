معرفی۳ برگزیده نظرسنجی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به کمیته انتصابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر ابراهیم گلمکانی با اعلام این خبر افزود: اتفاق مبارکی که از یک هفته پیش آغاز شده بود، به سرانجام رسید و این هم اندیشی به خوبی انجام شد.

وی با تشکر از همه اساتید، تیم اجرایی در یک هفته گذشته و تیم نظارتی برگزاری نظر سنجی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جهت کمک به انتخاب رئیس دانشگاه، افزود: اساتیدی که حضور یافتند، دلسوز بوده و مشارکت فعالانه ای داشته اند و البته از کسانی که حضور نیافته اند نیز گلایه مند هستیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت از مشارکت حدود ۴۰ درصدی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این نظرسنجی خبر داد و افزود: دکتر ایمانیه در این سالها، زحمت زیادی برای دانشگاه کشیده و این موضوع را همه اساتید و مجموعه و ما در وزارت بهداشت، مطلع هستیم.

گلمکانی افزود: دکتر ایمانیه اعلام کرد که استخاره کرده و برای ادامه حضور در ریاست دانشگاه «بد» آمده و خود نیز پیشنهاد کرد فرد دیگری مسئولیت را بر عهده بگیرد و بر این امر نیز مصر بود و به صراحت بیان کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت با معرفی سه منتخب اعضای هیات علمی که حائز بالاترین آرا بوده اند و به کمیته انتصابات معرفی می شوند، ابراز امیدواری کرد تصمیم گیری در کمیته انتصابات، برای دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان یک دانشگاه پیشرو و مادر، خیر باشد.

وی افزود: نگاه وزارت بهداشت این است که با استفاده ازنقطه نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه، به انتخاب مدیران مجموعه بپردازد و این امر امروز به صورت یک هم اندیشی در شیراز صورت گرفت.

گلمکانی ابراز امیدواری کرد که نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه موثر باشد و انتخاب تیم مدیریت دانشگاه، قوی تر و سرآمدتر از گذشته باشد.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی شیراز روز پنجشنبه چهارم آبان ۹۶ نظر سنجی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جهت کمک به انتخاب رئیس دانشگاه برگزار کرد.

اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می توانستند در این نظرسنجی، نام گزینه های پیشنهادی خود برای ریاست دانشگاه را از میان ۳۰۰ عضو هیات علمی واجد شرایط که دارای حداقل مدرک دانشیاری و سن زیر ۶۰ سال هستند، اعلام کنند.

نام ۲۶۶ عضو هیات علمی واجد شرایط تمام وقت جغرافیایی با سن زیر ۶۰ سال نیز اعلام شده بود. دکتر محمدهادی ایمانیه از سال ۱۳۸۴ ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز را برعهده دارد.