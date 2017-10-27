تداوم آتش سوزی جنگل های «سکسان و سرآسو» دره شهر

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تداوم آتش سوزی در منطقه «سکسان و سرآسو» پلنگ آباد شهرستان دره شهر به منظور برنامه ریزی و هماهنگی های بین بخشی ادارت و نهادهای عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان و بررسی خدمات مورد نیاز در زمینه مهار حریق، جلسه هماهنگی به ریاست علی اکبر شفیع زاده فرماندار و رئیس ستاد بحران شهرستان برگزار شد.

شفیع زاده فرماندار دره شهر با توجه به صعب العبور بودن منطقه خواستار بسیج تمامی نیروها و ادوات برای مهار کامل آتش سوزی در منطقه شد.

فرماندار دره شهر با اعلام اینکه مهار اولیه آتش سوزی در حال حاضر صورت گرفته است، از حضور نیروهای مهار حریق در منطقه جهت جلوگیری از آتش سوزی مجدد خبر داد.

رئیس ستاد بحران شهرستان با بیان اینکه عرصه های جنگلی و مرتعی جزو سرمایه های ملی است، گفت: کوچکترین سهل انگاری و خطای انسانی و هر گونه اقدام نسنجیده حتی جزئی می تواند به وقوع حوادث ناگوار و تحمل خسارات جبران ناپذیری منجر شود که به منظور جلوگیری از چنین حوادثی ضرورت ایجاب می کند مردم هنگام ورود به این عرصه ها نکات ایمنی را رعایت کنند.