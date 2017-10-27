پل چهارم شوش برچیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف زمانی اصل پیش از ظهر امروز در ستاد اشتغال شهرستان شوش در محل سالن جلسات فرمانداری اظهار کرد: در سال ۹۲ که کار خود را در شهرداری شوش شروع کردم، معوقات چند ماهه به کارکنان و بدهی های بسیاری نیز در حوزه پیمانکاران داشت ولی امروز هیچ بدهی حقوق کارمندان و یا حتی در حوزه پیمانکاران نداریم.

وی افزود: ۷۷ نفر طی چهار سال اخیر بازخرید کردیم که هزینه های بسیاری برعهده هر بنگاه اقتصادی یا شهرداری ما می گذارد.

شهردار شوش خبر داد: ۹۰ فرصت شغلی نیز طی سال های اخیر در قالب نیروهای حجمی با حقوق قانونی اداره کار ایجاد کردیم.

زمانی اصل عنوان کرد: بازار قائم را به عنوان پایلوت در شهر شوش راه اندازی کردیم که حتی مسئولان ملی برای تشویق شدن شهرداری شوش، دو میلیارد تومان تسهیلات را به ما پرداخت کردند.

وی با اشاره به اینکه ۴۰۰ نفر نیرو در شهرداری شوش فعال است، خبر داد: در حال ساخت پارکینگی با مساحت هفت هزار و ۵۰۰ مترمربع در شهر شوش هستیم که با افتتاح این پروژه نیز اشتغالزایی برای مردم ایجاد می شود.

شهردار شوش یادآور شد: یک طرح گردشگری با اشتغالزایی بالغ بر دو هزار نفر تهیه کردیم که برای اجرایی شدن آن، سه مطالعات در حوزه رودخانه شاوور انجام دادیم. چنین طرحی خدمت به مردم است و باید توجه ویژه ای نسبت به آن داشته باشیم.

زمانی اصل با اشاره به اجرای ۲۰ کیلومتر فیبر نوری به منظور درآمدزایی شهرداری و استفاده تمامی کسبه و مردم ادامه داد: در زمینه جرائم رانندگی تنها ۲۰۰ میلیون تومان به شوش اختصاص دادند در حالی که قراردادهای ما در این زمینه آن هم در فاز اول یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود.

وی در پایان با اشاره به اینکه توسعه شوش در گروی سرمایه گذاری در حوزه راه است، گفت: یکی از موانع توسعه شوش پل چهارم است که با پشتیبانی مسئولان استانی برچیده خواهد شد.