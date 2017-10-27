پنجمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی شهرهای گلستان برگزار شد

حجتالاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پنجمین دوره انتخابات شوراهای مذهبی شهرهای گلستان صبح جمعه پنج آبان ماه در گلستان برگزار شد و تا ساعت ۱۲ ظهر جمعه به پایان میرسد.
وی افزود: بر اساس شاخصهای تعیینشده در برخی شهرستانها پنج، هفت و ۹ نفر بهعنوان شورای هیئات مذهبی تعیین میشوند.
حجتالاسلام ولی نژاد اظهار کرد: بعد از انتخابات امروز افرادی که نسبت به برگزاری انتخابات اعتراض داشتند به مدت یک ماه فرصت دارند اعتراضات خود را اعلام کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: در این انتخابات ۱۶۵ نفر ثبتنام کردند که درنهایت ۱۵۷ نفر تأیید شدند و در پایان کار ۸۹ نفر تحت عنوان شورای هیئات مذهبی در استان انتخاب میشوند.
شورای هیئات مذهبی جوانان را به پای ارزش های انقلاب نگه دارد
وی در رابطه با وظایف افراد انتخابشده اظهار کرد: ثبتنام و ارائه کد شناسایی به هیئات مذهبی در قالب سامانه طوبا، حذف خرافات و پیرایهها از هیئتها، صدور مجوز برای هئیات، برگزاری دورههای آموزشی، تغذیه فکری هیئات مذهبی، بردن هیئات به سمت آراستگی فرهنگی و ... از جمله وظایف هیئات مذهبی است.
حجت الاسلام ولی نژاد ادامه داد: شورای هیئات مذهبی یک مؤلفه مذهبی مقتدری است که موظف است لایههای درونی جامعه را مذهبی نگه دارد و مناسبتهای مذهبی را احیا و ترویج کند، همچنین جوانان جامعه را بهپای ارزشهای انقلاب اسلامی نگه دارد.
نظر شما