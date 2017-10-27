به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مجلس سنای اسپانیا امروز جمعه درباره دولت محلی کاتالونیا تصمیم‌گیری خواهد کرد.

«ماریانو راخوی» نخست‌ وزیر این کشور شنبه گذشته تصمیم‌ گیری درباره کاتالونیا را بر اساس ماده ۱۵۵ قانون اساسی این کشور بر عهده مجلس سنا گذاشته بود.

این در حالیست که مجلس سنای اسپانیا امروز قرار است ساعت ۱۰ به وقت محلی تشکیل جلسه دهد.

انتظار می رود سنای این کشور ماده مذکور قانون اساسی این کشور را فعال و رئیس منطقه خودمختار کاتالونیا را خلع ید نماید.

لازم به ذکر است، در جریان همه‌پرسی استقلال کاتالونیا در روز اول اکتبر سال جاری میلادی (۶ مهرماه) قریب به۹۰ درصد از مردم این منطقه به استقلال این آن رأی دادند.