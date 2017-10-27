اعزام قطعی چهار رکابزن به کاپ لهستان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه های حضور رکابزنان بخش سرعت و پیست کشورمان در جام های جهانی و کاپ های آسیایی، فدراسیون دوچرخه سواری زمینه حضور تیم ملی در کاپ لهستان را فراهم کرده است.

محسن سلگی مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: روادید تیم ملی برای اعزام به کاپ لهستان گرفته شده است و مشکلی از این بابت نداریم. قرار است طبق برنامه چهار رکابزن در این رقابتها حاضر شوند.

وی افزود: محمد دانشور، احسان خادمی و علی علی‌عسگری رکابزنانی هستند که به طور قطع در این مسابقه حاضر می شوند اما در روزهای آینده بین محمود رسولی و رضا جبرئیلی هم یک نفر با نظر سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری انتخاب خواهد شد.

مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری در مورد رشته هایی که قرار است نمایندگان ما در آنها رکاب بزنند نیز گفت: تیم در بخش پیست و تنها در مواد سرعتی در مسابقات حاضر است. مواد ۲۰۰ متر، کایرین و تیم اسپرینت سه ماده ای هستند که نمایندگان ما در آنها رکاب خواهند زد. تیم ایران ۱۰ آبان راهی لهستان می شود ، ۱۳ آبان مسابقه می دهد و نیمه ماه نیز به ایران باز می گردد.