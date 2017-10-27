  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۲۰

ابتکار تاکید کرد؛

ضرورت تسریع در تصویب لایحه تابعیت فرزندان از مادران ایرانی

ضرورت تسریع در تصویب لایحه تابعیت فرزندان از مادران ایرانی

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بر ضرورت تسریع در تصویب لوایحی از جمله تابعیت فرزندان از مادران ایرانی و پدران خارجی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده، معصومه ابتکار به همراه تعدادی از معاونین و مدیران معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حاضر و گزارشی از عملکرد و برنامه های دولت دوازدهم در حوزه زنان و خانواده را ارایه کرد. 

در این جلسه  اقدامات صورت گرفته در زمینه های سیاستگزاری، آموزش، بهداشت، ورزش، اشتغال و کارآفرینی، همچنین توجه به آسیب ها و نگاه ویژه به زنان سرپرست خانوار مطرح شد

ابتکار تلاش ها برای همکاری های بین بخشی و نیز همکاری با قوه قضاییه مورد تاکید قرار داد و گزارش فعالیت های بین المللی و ۹ بازدید  استانی از آغاز به کار در دولت دوازدهم تاکنون را تشریح کرد.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در تصویب لوایحی مانند تابعیت فرزندان از مادران ایرانی و پدران خارجی و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، خواستار حمایت مجلس شورای اسلامی به خصوص کمیسیون اجتماعی از پیشنهادات در این زمینه ها و حمایت از بودجه معاونت شد. 

در این جلسه نمایندگان حاضر به ارایه نظرات و طرح مباحث لازم پرداختند. 

سهیلا جلودارزاده نحوه تحقق بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم را جویا شد که در توضیح، پیگیری مجدانه آن از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد تاکید قرار گرفت.

کد مطلب 4126134

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها