ضرورت تسریع در تصویب لایحه تابعیت فرزندان از مادران ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده، معصومه ابتکار به همراه تعدادی از معاونین و مدیران معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حاضر و گزارشی از عملکرد و برنامه های دولت دوازدهم در حوزه زنان و خانواده را ارایه کرد.

در این جلسه اقدامات صورت گرفته در زمینه های سیاستگزاری، آموزش، بهداشت، ورزش، اشتغال و کارآفرینی، همچنین توجه به آسیب ها و نگاه ویژه به زنان سرپرست خانوار مطرح شد

ابتکار تلاش ها برای همکاری های بین بخشی و نیز همکاری با قوه قضاییه مورد تاکید قرار داد و گزارش فعالیت های بین المللی و ۹ بازدید استانی از آغاز به کار در دولت دوازدهم تاکنون را تشریح کرد.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در تصویب لوایحی مانند تابعیت فرزندان از مادران ایرانی و پدران خارجی و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، خواستار حمایت مجلس شورای اسلامی به خصوص کمیسیون اجتماعی از پیشنهادات در این زمینه ها و حمایت از بودجه معاونت شد.

در این جلسه نمایندگان حاضر به ارایه نظرات و طرح مباحث لازم پرداختند.

سهیلا جلودارزاده نحوه تحقق بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم را جویا شد که در توضیح، پیگیری مجدانه آن از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد تاکید قرار گرفت.