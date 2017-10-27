سرانه ورزشی ورامین ۱۷ سانتی متر است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیرکوند در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز ورامین طی سخنانی اظهار داشت: هفته تربیت بدنی که از ۲۶ مهر لغایت ۲ آبان بود را پشت سر گذاشتیم ، که جا دارد این ایام را در کنار تمامی ورزشکاران ، قهرمانان ، پیشکسوتان و جوانان شهرمان گرامی بداریم .

وی ادامه داد : اهمیت ورزش در تمامی ابعاد مشخص است و برخود لازم می دانیم از تمام توان برای ارتقاء سطح و جایگاه ورزش تلاش کنم، که بخشی از این امر در طول ۷ ماه گذشته به سرانجام رسیده است و نمونه بارز آن ؛ برگزاری و حضور در مسابقات آینده سازان منطقه ۴ استان تهران که شامل شهرستانهای ورامین ، پاکدشت ، قرچک و پیشوا بوده است.

شیرکوند گفت : ورامین در این مسابقات در میان چهار شهرستان توانست رتبه اول را با ۱۴۸ مدال رنگارنگ کسب کرد که این خود شایستگی فرزندان این شهر را به نمایش می گذارد ؛ چراکه این شهر با قدمتی چند هزار ساله کمترین سرانه فضای ورزشی را به خود اختصاص داده و تنها ۱۷ سانتی متر به ازاء هر نفر در ورامین مکان ورزشی وجود دارد و این امر در شان و جایگاه جوانان نیست و در این عرصه همت مسوولان را میطلبد با رایزنی و یک نگاه ویژه به اقدامی جهادی روی آورده تا بتوانیم آینده ورزش شهرمان را تامین و تضمین کنیم.

وی اظهار داشت : اما باید یادآور شد ورزشکاران همین شهر با کمترین بضاعت مالی و ورزشی ، در همه حال بهترین نتایج را به ارمغان آورده و به نام آوری پرداخته اند.

شیرکوند افزود: در هفته تربیت بدنی نیز بیش از ۴۰ برنامه تدوین شد که شامل مسابقات ، همایش ها ، جلسات و دیدارها بوده و این امر با استقبال جامعه ورزش نیز همراه شد، گلباران مزار شهدا ، دیدار با حضرت آیت الله محمودی امام جمعه محترم و معزز و نصیحت پذیری از ایشان ، رژه اتومبیل رانان ، دوچرخه سواران و اسکیت بازان ، برگزاری مسابقات تیراندازی اسپورتینگ تراپ با حضور فرماندار شهرستان ورامین و رییس فدراسیون تیراندازی، برگزاری مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم برای اولین بار در هفته تربیت بدنی و ده ها برنامه دیگر به عنوان مهمترین بخش از برگزاری مسابقات در این ایام در نظر گرفته شد.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین اضافه کرد: اما نباید فراموش کرد در چنین برهه زمانی دولت با حمایت از ورزش ، شرایط مساعدی را پیش بینی کرد، تا بتوان با بهره مندی از فرصت های مقتضی به خدمت پرداخت، نمونه بارز آن را می توان به تخصیص ۵.۳ میلیارد تومان جهت بازسازی اماکن ورزشی اشاره داشت که می تواند تحول عظیمی در بعد کشف استعداد و قهرمان پروری ایجاد کند.

شیرکوند گفت: همچنین دیدار با جناب آقای مدبر رییس توسعه و تجهیز اماکن ورزشی برای به سرانجام رساندن استادیوم ۵ هزار نفره در راستای تامین خواسته جامعه فوتبال منطقه از دیگر راهکارهای پیش رو بوده است و این امید در دل هزاران هوادار زنده نگاه داشته خواهد شد تا برای ساخت مجموعه ای که سالیان سال است منتظر آن میباشند ، برنامه ای مدون تدوین و به مرحله اجرا درآید ، ساماندهی سالن های ورزشی طبق قانون ماده ۸۸ را بعنوان یکی از برنامه های هدفمند میتوان یاد کرد که مطابق مقررات به سرانجام رسید، ورامین دارای قابلیت های فراوانی در ورزش میباشد و این امر مستلزم نگاه ویژه ای است تا بتوان افتخارات فراموش ناشدنی را نصیب شهر نمود ، چنانچه هم اکنون تیمهای حاضر در لیگ های معتبر کشوری و استانی همانند والیبال و تکواندو شهرداری در لیگ برتر کشور ، فوتبال کاوه شهرداری و فوتسال صالحین را نام برد.