به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امام جمعه قیدار ، حجت الاسلام سید علی موسوی در خطبه های نماز جمعه شهر قیدار افزود: سستی و ضعف ایمان افراد، مهمترین عامل در ترک این واجب مهم الهی است چون اگر کسی دارای ایمان مستحکمی باشد، قطعا به دنبال رضایت و خشنودی خدا خواهد بود.

وی ادامه داد: سستی و ضعف ایمان افراد، مهمترین عامل در ترک این واجب مهم الهی است چون اگر کسی دارای ایمان مستحکمی باشد، قطعا به دنبال رضایت و خشنودی خدا خواهد بود و در اجرای اوامر الهی حتی اگر به ضررش باشد لحظه ای تردید نمی کند‎ اما اگر دچار ضعف ایمان باشد به جای رضای خداوند به دنبال جلب رضایت دیگران خواهد بود.

امام جمعه قیدار با بیان اینکه همایش بزرگ پیاده روی اربعین، گفت: پیاده ‏روی اربعین مانور اقتدار و عظمت شیعیان در دنیا است و هیچ قدرتی جز قدرت سیدالشهدا(ع) و شیعه‏ نمی‏تواند چنین اجتماع بزرگی را رقم بزند.

موسوی افزود: حماسه بزرگ و تکرار آن در هر سال باعث امیدواری دوستان و حیرت و ناامیدی دشمنان اهلبیت(ع) گردیده است و این حرکت می‏تواند سرآغاز قیام عمومی برای پایان دادن به ظلم و جور یزیدیان زمان باشد.

وی ادامه داد: مراسم با شکوه پیاده روی و اجتماع عظیم اربعین حسینی نمایشی باشکوه از شور و شعوری است که می‏تواند راه درمان بسیاری از دردهای جهان اسلام باشد چراکه این‏ راهپیمایی، موجب نزدیکی قلوب و یکی از مهم‏ترین عوامل تحقق وحدت مسلمانان جهان است.

امام جمعه قیدار تاکید کرد: این همایش عظیم که بر محور عشق به ابا عبدالله الحسین شکل نشان می دهد اگر جهان اسلام بخواهد بر مسئله وحدت مسلمانان تمرکز کند، محبت اهل بیت(ع) مهم‏ترین مساله است که می‏تواند به‏عنوان محور مورد توجه قرار گیرد.

موسوی با اشاره به برگزاری همایش گرامیداشت چهلمین سالگرد آقا مصطفی خمینی (ره)، گفت: در هفته گذشته همایش بزرگداشت چهلمین سالگرد مرحوم آیت ‏الله حاج سیدمصطفی خمینی برگزار شد. به همین مناسبت دست ‏اندرکاران این همایش با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند که رهبر معظم انقلاب از برگزاری این همایش قدر دانی کردند و در این جمع به بیان برخی از مهم‏ترین جنبه‏ های شخصیتی آن شهید پرداختند و فرمودند: ایشان از لحاظ استعداد و جرأت علمی ، تهذیب نفس، شجاعت و منش مبارزاتی، انسانی ممتاز بود و معرفی جایگاه علمی و افکار ایشان به جامعه و نسل امروز، کار بسیار خوب و لازمی است.

امام جمعه قیدار با اشاره به یاوه گوئی های ترامپ، گفت: آمریکا و هم پیمانانش ۳۸ سال است در حالا توطئه علیه انقلاب اسلامی است و هر روز یک توطئه جدید علیه جمهوری اسلامی طراحی می کنند مطلب مهم این است که این ها با دین و مکتب ما که به ما استقلال و شرف و عزت داده و اجازه زیر بار ظلم و ستم رفتن و ذلت را به ما نداده طرف هستند قصه هسته‌ای، حقوق بشر و مبارزه با تروریست همه بهانه است.

موسوی با بیان اینکه شاهد سناریوی جدید آمر یکا و اروپا نسبت به جمهوری اسلامی هستیم، گفت: تنها یک روز از سخنان مضحک و سخیف ترامپ بر علیه ایران نگذشته بود که اروپایی ها دست به کار شدند و کشورهایی مثل انگلیس و فرانسه و آلمان خواستار محدود کردن برنامه موشکی ایران شدند.

وی گفت: اروپایی‏ ها در مورد برجام ظاهرا با ترامپ هم نظر نیستند از برجام دفاع می کنند و می گویند ما مصمم هستیم برای حفظ برجام تلاش کنیم، ولی می گویند در نگرانی آمریکا از برنامه موشکی بالستیک ایران و فعالیت‏های منطقه ‏ای آن که منافع امنیتی اروپا را نیز تحت تأثیر قرار می ‏دهند خود را شریک می دانیم.

امام جمعه قیدار گفت: اعلام آمادگی فرانسه، آلمان و انگلیس برای فشار بر ایران در رابطه با توانمندی موشکی و نقش‏ آفرینی‏های منطقه ‏ای نشان داد حمایت لفظی آنان از برجام تنها با این هدف است که زمینه را برای دستیابی به برجام های موشکی و منطقه ‏ای آماده کنند.

موسوی افزود: بنابراین خوشبینی برخی به اروپا برای حمایت از ایران پس از آن که در اعتماد به آمریکا ناکام ماندند سرابی بیش نیست. برخی خوشحال هستند که اتحادیه اروپا از برجام حمایت می‌کند اتحادیه اروپا نه تنها زاویه ای با آمریکا ندارد بلکه هم دست ترامپ است. قطعا اروپا در قضاوت میان ما و آمریکا جانب این کشور را می‌گیرد، مسئولان باید به این مسئله توجه کنند که نباید ملت را دوباره در دام اتحادیه اروپا انداخت.

وی گفت: حرف آمریکا و اروپا یکی است و اولین حرفشان این است که باید مذاکره مجدد انجام شود فرقش این است که آمریکا می گوید توافق قبلی برجام عوض شود اروپائیها می گویند: این توافق سرجایش، توافق دیگری هم داشته باشیم در رابطه با موشک های بالستیک و قدرت دفاعی و حقوق بشر که مسئولان ما یک‌صدا گفتند مذاکره و توافق دیگری در کار نیست.

امام جمعه قیدار گفت: ما بارها گفتیم قدرت دفاعی قابل مذاکره نیست مراکز نظامی ناموس یک ملت است و ملت غیوری مثل ایران ناموس خود را در اختیار دیگران قرار نمی دهد و پای هر کسی که به حوزه ناموس یک ملت قدم بگذارد را قاطعانه خواهد.

موسوی با بیان اینکه مردم ایران در روز ۱۳ آبان جواب تمام یاوه گوئی های آمریکا را با صدای رسا و فریاد های مرگ بر آمریکا و اسرائیل جواب خواهد داد، افزود: مرگ بر آمریکا یک شعار نیست بلکه نقشه راه مبارزه با نظام سلطه است. سلاحی برنده و کارآمد است که تمام مکر و فریب دشمن را از کار انداخته است. این سلاح بیدارکننده تمام مستضعفین عالم است. شعار مرگ بر آمریکا نماد استکبارستیزی ملت ایران است و پاسخ به اقدامات خصمانه آمریکا در طول یک‏صد سال اخیر است.

وی با اشاره به هشتم آبان روز پدافند غیر عامل، گفت: مصون‌سازی جامعه و پیکره کشور در برابر هر نوع تهدید یک امر بسیار مهمی است که این وظیفه مهم بر عهده سازمان پدافند غیرعامل گذاشته شده است که باید تهدیدات متوجه پیکره کشور و جامعه و مردم را در درجه اول شناسایی کند، بعد از تشخیص آنها را کنترل کرده و با آنها مقابله کند.

امام جمعه قیدار با اشاره به ۱۰ آبان ماه سالروز شهادت شهید محراب آیت الله قاضی طباطبائی، گفت: آیت الله قاضی طباطبایی رحمة‏الله طلایه دار شهدای محراب است مردی با اراده، مصمم و نسبت به اصول و ارزش‏های اسلامی حساس و سازش‏ناپذیر بوده است.

موسوی افزود: شهید قاضی طباطبایی(ره) یکی از روحانیون مبارزی بود که در سال‏های قدرت رژیم پهلوی، شجاعانه و به‏طور علنی با طاغوت مبارزه کرد و با تکیه بر درت لایزال الهی آنان را تحقیر نمود و لحظه‏ای از مبارزه دست نکشید.