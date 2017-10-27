مرکز مطالعات بهروری آب و انرژی در کرمان تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع نمایندگان استان کرمان، حسین امیری خامکانی در دیدار با انجمن کمیسیون انرژی گفت: در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه در مجلس سعی کردیم قوانینی را وضع کنیم تا سهم انرژی های تجدید پذیر در سبد انرژی کشور افزایش یابد.

وی ادامه داد: در مجلس قانونی با عنوان بهینه سازی مصرف انرژی وضع کرده ایم که اگر همین قانون به درستی اجرا شود مشکل انرژی کشور رفع می شود؛ ما مشکل در قانون نداریم بلکه مشکل در اجرای قانون داریم.

امیری خامکانی تصریح کرد: پیشنهاد می کنم که مرکز مطالعات بهره وری آب و انرژی در استان تشکیل شود و بر روی بخش های بهره وری آب، برق، گاز و ... و فرهنگ سازی کار شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در راستای بهینه سازی مصرف انرژی یک کار بزرگ تحت عنوان بهینه سازی روشنایی معابر، تعویض لامپ های پرمصرف به ال ای دی در سه شهر کشور به صورت پایلوت آغاز شده است که یکی از این شهرستان ها زرند است.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر در زرند این طرح در دو خیابان در حال انجام است.

امیری با بیان اینکه آب مهمترین مسئله در استان کرمان است، تاکید کرد: انجمن انرژی استان در بهینه سازی مصرف آب و برق چندین طرح ارائه دهد و در این راستا یک یا دو پروژه را اجرایی کنید؛ ما نیز در مجلس برای اجرایی شدن این طرح ها و پروژه ها به شما کمک می کنیم.