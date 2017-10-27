توان دفاعی و قدرت منطقه ای ایران موجب ناراحتی کشورهای غربی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نور مفیدی در خطبه‌های نماز جمعه عبادی سیاسی گرگان اظهار کرد: حضرت علی (ع) در خطبه ۱۸۱ نهج‌البلاغه می‌فرماید دل‌ها باوجود خدا صاف می‌شود و کدورت‌ها از بین می‌رود و حمد و ستایش خاص خدایی است که بازگشت آفرینش به‌سوی اوست.

وی افزود: خداوند درآیات زیادی متذکر شده است که همه‌چیز به‌سوی او بازمی‌گردد و عالمی که شروعش با خداوند است پایانش هم باخداست و درواقع همه از خداییم و به‌سوی او بازمی‌گردیم.

امام‌جمعه گرگان ادامه داد: احسان و لطف بزرگ خداوند بر بندگانش در پست و مقام خلاصه نمی‌شود بلکه این احسان و لطف در ایمانی است که خداوند در دل‌های بندگانش قرار می‌دهد.

آیت‌الله نور مفیدی اظهار کرد: یکی از نعمت‌هایی که خداوند به انسان اعطا می‌کند نعمت بندگی است و پیامبر اکرم (ص) به مقام رسالت رسید چراکه بنده مخلص خداوند بود و ما در تشهد نماز به بندگی او اشاره می‌کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان با بابیان اینکه بزرگ‌ترین احسان خداوندتر حق بندگانش این است که آن را به مقام بندگی خود برساند، اظهار کرد: هر بندگی جز بندگی خداوند ذلت به همراه دارد و تنها بندگی خداوند است که با خود عزت به همراه دارد.

وی تصریح کرد: احسان خداوند نسبت به بندگانش و رشد و افزایش به همراه دارد و چنانچه بنده‌ای یک‌قدم به‌سوی خداوند بردارد خداوند ده قدم به سویش برمی‌دارد.

امام‌جمعه گرگان گفت: هفته گذشته در تاریخ یک آبان ماه سال روز ارتحال شهادت گونه فرزند امام راحل (مصطفی) بودیم، فردی که با سن کم گام‌های بزرگی در مسیر معرفت دینی برداشته بود.

وی تصریح کرد: امام خمینی (ره) هیچ‌گاه به مبالغه از کسی تعریف نمی‌کرد و در مورد فرزندش فرمود مصطفی امید آینده اسلام بود و همچنین در رابطه با مرگ فرزند خود گفت مرگ مصطفی لطف خفی خداوند بود یعنی اگرچه در ظاهر مصیبت بوده اما در باطن لطف خداوند بوده است.

آیت‌الله نور مفیدی با اشاره به موضوعات روز جهان و برجام اظهار کرد: اروپایی‌ها به‌ظاهر مخالفت خود را با سخنان ترامپ در رابطه با برجام اعلام می‌کنند اما در باطن مطلب مسائل دیگری وجود دارد.

امام‌جمعه گرگان افزود: قدرت منطقه‌ای ایران موجب ناراحتی آمریکا و کشورهای غربی است چراکه فعالیت‌های ایران در سوریه و عراق اجازه موفقیت به داعش نداد و اگر ایران نبود معلوم نبود وضعیت این دو کشور به کجا می‌رسید.

وی تصریح کرد: پیشرفت قدرت دفاعی ایران هم یکی دیگر از موضوعاتی است که کشورهای غربی را ناراحت می‌کند و آن‌ها توقع دارند ایران نتواند از خودش حمایت کند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان ادامه داد: برخی از کشورها به دنبال ایجاد دوستی بین کشور عربستان و عراق هستند تا بین ایران و عراق فاصله بیندازند و قدرت منطقه‌ای ایران کاهش پیدا کند.

امام‌جمعه گرگان افزود: قدرت شرعی و دینی در عراق قطعاً اجازه چنین کاری را نخواهد داد چراکه رابطه بین ایران عراق رابطه عمیقی است و چیزی نیست که عربستان بخواهد با بازسازی عراق آن را از بین ببرد.

وی با بیان اینکه قدرت منطقه‌ای ایران وقدرت دفاعی در ایران موجب ناراحتی کشورهای غربی است، افزود: داشتن قدرت دفاعی و بالابردن توان دفاعی حق طبیعی هر کشوری است و خداوند هم در قرآن به این امر اشاره می‌کند.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به روز ۱۳ ابان و شهادت حسین فهمیده گفت: دشمنان در تلاشند که که جوانان ما را از مسیر انقلاب منحرف کنند و جوانان ما باید ببینند به کجا حرکت می‌کنند.