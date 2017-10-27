دختران کاتارو برای کسب مدال برنز تلاش می کنند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اسپانیا؛ در آغاز روز سوم از دهمین دوره رقابتهای کاراته رده های سنی جهان تیم دختران ایران در کاتای تیمی با ترکیب یگانه شهپری، گلناز شاهزیدی و عرفانه مساح کار خود را با پیروزی ٤ بر یک مقابل ایتالیا آغاز کرد و سپس کرواسی و یونان را نیز با همین نتیجه شکست داده و به نیمه نهایی صعود کرد.

تیم ایران در نیمه نهایی برابر مصر به میدان رفت و ۵ بر صفر نتیجه را واگذار کرد. دختران کاتارو برای کسب مدال برنز جهان در دیدار رده بندی حاضر خواهند شد.

تیم پسران ایران دور نخست با ۵ پرچم به مالزی باخت و برای حضور در گروه شانس مجدد باید منتظر صعود مالزی به دیدار نهایی باشد.