به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبههای این هفته نمازجمعه زنجان، از ۱۳ آبان بهعنوان روز مبارزه با استکبار جهانی یاد کرد و افزود: با توجه به اینکه دلایل عقلی نشان میدهد که آمریکا سازشپذیر نبوده و نخواهد بود، لذا انتظار میرود ملت ایران اسلامی در راهپیمایی روز ۱۳ آبان، که نماد مبارزه با استکبار جهانی است، حضوری باشکوهتر از ادوار گذشته داشته باشند.
وی همچنین از هشتم آبانماه بهعنوان روزی فراموشنشدنی در تقویم انقلاب اسلامی یاد کرد و ادامه داد: هشتم آبانماه، سالروز شهادت حسین فهمیده است، نوجوانی که با شهادتش موج بزرگی را در میان افکار عمومی ایجاد کرد که نمونه بارز آن را میتوان از سخنان امام راحل در مورد این شهید که فرمودنداین نوجوان ۱۳ ساله که نارنجک به کمر بست و به زیر تانک رفت، رهبر ما است.
خاتمی با تاکید بر اینکه روز نوجوان و بسیج دانشآموزی باید گرامی داشته شود، گفت: متاسفانه جای شهدای دانشآموز که در طول تاریخ جنگ تحمیلی پا به پای سایر رزمندگان به نبرد با دشمن پرداخته و در این راه نیز ۳۶ هزار دانشآموز شهید دادیم، خالی است و بهتر است مسئولان به این موضوع توجه ویژهای داشته باشیم.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به اعزام زائران اربعین حسینی به عراق و تاکید بر ضرورت رعایت برخی از نکات مهم در این سفر معنوی، اظهار کرد: خوشبختانه چند سال است که شاهد راهاندازی موکب عزاداران توسط مسئولان کشور در عراق هستیم، لذا زائران باید توجه داشته باشند که به هیچ وجه بدون داشتن گذرنامه به این سفر نروند؛ چرا که در صورت نداشتن گذرنامه به سه سال زندان محکوم خواهند شد.
خاتمی همچنین با اشاره به سالروز شهادت عمار یاسر، از این شهید بهعنوان نمونه بارز ولایتمداری یاد و خاطرنشان کرد: این شهید بهعنوان الگویی برای مسلمانان در ولایتمداری شناخته میشود؛ چرا که به تنهایی خود را به دل سپاهیان دشمن میرساند و به تبلیغ اسلام و حق میپرداخت.
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