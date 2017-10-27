به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدنقی لطفی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه ایلام اظهار داشت: رئیس جمهور آمریکا با ادبیات جدید و سخیف همان سیاست های همیشگی آمریکا را دنبال می کند.
امام جمعه ایلام اضافه کرد: اتحادیه اروپا در دشمنی با نظام اسلامی و ملت ایران کمتر از رژیم فاسد آمریکا نیست، طرفداران برجام نباید به حمایتهای لفظی کشورهای اروپایی دلخوش کنند، اتحادیه اروپا مخالفت با ملت ایران با آمریکاییها همپیمان است، غیر اعتماد بودن اروپا در پایبندی به توافق هستهای و برجام نباید فراموش شود.
لطفی تصریح کرد: اروپاییها در سیاستهای خصمانه و تجاوزکارانه و خیانت و جنایتها و در مجموع سیاستهای آمریکاییها هماهنگ و ید واحده هستند، غیر قابل اعتماد بودن آمریکا که حامیان سرسخت برجام نیز به آن اذعان دارند و به آنم اعتراف میکنند از روی سابقه عهدشکنی ، جنایتورزی و زیادهخواهی کشورهای غربی به ویژه رژیم مستکبر آمریکا کاملا روشن بوده و بارها مورد هشدار رهبر حکیم انقلاب و دلسوزان نظام و کشور قرار گرفته است.
نماینده ولی فقیه در استان ایلام گفت: راه حل معضلات اقتصادی کشور تکیه بر روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی پس از برجام محقق نشد و وعدههای پس برجامی در رفع تحریمها و برقراری روابط با نظام بانکی کشور محقق نشد و آمریکا و مشورهای اروپایی دخیل در مسئله برجام با نقض عملی برجام امتیازات نقدی از ایران گرفته اما با وعدههای نسیهای برجام را لگدمال و نافرجام کردند.
وی ادامه داد: کشورهای اروپایی به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند و قطعا راه نجات اقتصاد ایران ، اروپا و آمریکا نیستند ، سابقه همکاری ایران با اروپا نشان داده است که اروپاییها پایبند قراردادهای خود نیستند و در بسیاری از قراردادهایی که با ایران بسته آن را بدون عمل به تعهدات خود نیمهکاره رها کرده و رفتهاند، بنا براین عقل حکم میکند باید روی پای خود بیاستیم و به دور از شعار دادن به صورت جدی و عملی به اقتصاد مقاومتی بپردازیم.
کمک مالی به مسلمانان مظلوم و بیپناه میانمار وظیفه اسلامی و انسانی است
امام جمعه ایلام اضافه کرد: کمک مالی به مسلمانان مظلوم و بیپناه میانمار وظیفه اسلامی و انسانی است ، بحران انسانی مردم و کشتار وحشیانه آنها توسط ارتش دولت میانمار بیسابقه بوده و مراکز حقوقی و سازمانهای حقوق بشری جهان نسبت به آن کوتاهی کردهاند، هر روز هم خشونتهای دولت و ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمان شدت میگیرد
وی ادامه داد: قطعا این جنایات با حمایتهای مالی و تسلیحاتی رژیمهای فاسد و کودک کش رژیم صهیونیستی و آمریکا هر روز ابعاد گستردهتری دارد و همه این جنایتها با سکوت مرگبار رژیمهای دیکتاتور امثال آمریکا و اتحادیه اروپا صورت میپذیرد.
لطفی تصریح کرد: ورود کالای قاچاق و واردات بیرویه مانع تحقق اقتصاد مقاومتی و از مصادیق بارز فتنه اقتصادی است ، متاسفانه در داخل جریانهای سیاسی که بستر نفوذهای اقتصادی دشمن هستند با تمام وجود هم قسم شدهاند که شعار راهبردی و مهم اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب اسلامی روی زمین بماند و اجرایی نشود. اقتصاد مقاومتی باید شعار اصلی مسؤولان باشد .
وی ادامه داد: شعار اقتصاد مقاومتی با مدیریت جهادی با همراهی مردم و کمک مردم اجرایی میشود، اقتصاد مقاومتی باید مردمی شود و راهی جز برای حل مشکلات اقتصادی مردم باقی نمانده است.
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