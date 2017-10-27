ووشوکاران کردستانی در مسابقات کشوری خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های ووشو قهرمانی بزرگسالان کشور انتخابی تیم ملی با درخشش ورزشکاران کردستانی به پایان رسید.

در این مسابقات بیش از ۳۰۰ ووشوکار در قالب ۳۴ تیم از ۳۱ استان سراسر کشور به مدت سه روز در سالن شش هزار نفری امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی انقلاب زنجان در دو بخش ساندا و تالو به رقابت پرداختند.

تیم استان کردستان در این پیکارها با تیم کامل و در اوزان مختلف حضور یافت و توانست سه نشان طلا، نقره و برنز را در پایان رقابت ها به خود اختصاص دهد.

امیر کریمی ووشوکار قروه ایی در بخش ساندا نشان طلا وزن منهای ۷۵ کیلوگرم را برگردن آویخت و سکوی نخست را با اقتدار کامل فتح کرد.

فاتح حیدریان دیگر ورزشکار سنندجی در بخش تالو در فرم های دائو شو و گوئن شو به ترتیب مدال نقره و برنز را به دست آورد.

در نتیجه تیمی، چهارمحال و بختیاری با کسب پنج مدال طلا، یک نقره و سه برنز بر سکوی قهرمانی تکیه زد، زنجان میزبان این رقابت ها با سه مدال طلا، یک نقره و یک برنز نایب قهرمان شد و خراسان رضوی با سه طلا و دو برنز به مقام سومی رسید.

تیم کردستان به سرپرستی شیرکو میرکی و مربیگری مرتضی کرمی و فرهاد اسعدی در این پیکارها حضور یافت.