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۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۳۰

سر فاصله حرکت قطارهای خط ۳ مترو کاهش یافت

سر فاصله حرکت قطارهای خط ۳ مترو کاهش یافت

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران، از کاهش سرفاصله حرکت قطارهای خط ۳ مترو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوبخت گفت: پیش از این فاصله گذر حرکت قطارهای مترو در خط ۳ حدفاصل ایستگاه‌های  خواجه عبدالله انصاری تا قائم، ۱۸ دقیقه یکبار بود.

وی افزود: اکنون با تمهیداتی که انجام شده است، فاصله گذر در این مسیر نیز به ۱۰ دقیقه کاهش یافته است.

نوبخت با بیان اینکه حرکت قطار ها در خط ۳ به صورت یکپارچه انجام می شود،گفت:تمامی قطارها از ایستگاه آزادگان تا ایستگاه قائم و بالعکس با فاصله گذر ۱۰ دقیقه حرکت خواهند کرد.  شرکت بهره برداری متروی تهران در تلاش است در آینده با تامین واگن های بیشتر فاصله گذر حرکت قطارها به خصوص در خطوط ۳ و ۴ مترو را کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران اظهارداشت: با توجه به نزدیک شدن فصل سرما تمهیداتی را در نظر داریم تا با کاهش سرفاصله حرکت قطارها  و افزایش ظرفیت متروی تهران در جهت کاهش آلودگی هوا و ترافیک تهران گامی موثر برداریم تا شهروندان بتوانند با آسایش بیشتر از این وسیله پاک و ایمن استفاده کنند.

کد مطلب 4126251

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