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۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

اخبار انتظامی/

آمادگی پلیس برای ایجاد نظم در گردنه قلاجه/اجرای طرح امنیت اجتماعی

آمادگی پلیس برای ایجاد نظم در گردنه قلاجه/اجرای طرح امنیت اجتماعی

کرمانشاه- مقامات انتظامی استان کرمانشاه از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف برخورد با وسایل نقلیه متخلف و آمادگی برای خدمت رسانی به زوار خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در مناطق آلوده و جرم خیز این شهرستان خبر داد.  

سرهنگ محمد محمدی اظهار داشت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف برخورد با وسایل نقلیه متخلف به اجرا در آمد. 

وی گفت: در نتیجه اجرای این طرح ۳۰ دستگاه خودرو  و ۱۶ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شدند. 

فرمانده انتظامی ثلاث باباجانی، نداشتن پلاک، حرکات نمایشی، تغییر در صدای وسیله نقلیه، ایجاد مزاحمت برای شهروندان، پلاک مخدوش و رانندگی خطرناک از دلایل عمده توقیف این وسایل نقلیه اعلام کرد. 

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: همچنین در جریان اجرایی طرح ارتقای امنیت اجتماعی، ۱۶ تن سیم ظرفشویی قاچاق کشف و یک واحد صنفی به علت نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت ضوابط و مقررات انتظامی پلمپ شد. 

فرمانده انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی هدف پلیس از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی را افزایش امنیت، آسایش و آرامش شهروندان برشمرد و گفت: پلیس با بکارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی خود در تأمین نظم و امنیت شهروندان تلاش می کند.

آمادگی پلیس گیلانغرب برای ایجاد نظم در گردنه قلاجه  

 فرمانده انتظامی شهرستان گیلانغرب گفت: ماموران انتظامی این شهرستان به منظور برقراری نظم و امنیت محور قلاجه به ایلام در زمان تردد زائران اربعین حسینی، آمادگی کامل دارند.  

 سرهنگ سلیم سلیمی اظهارداشت: انتظامی شهرستان گیلانغرب با آمادگی کامل برای تأمین نظم و امنیت به استقبال مراسم اربعین حسینی (ع) می رود. 

وی افزود: به منظور تأمین  نظم در مسیر زائران در محور گردنه قلاجه به ایلام و نیز تسهیل در حرکت آنان، واحدهای عملیاتی ستاد انتظامی شهرستان گیلانغرب در محل مستقر خواهند شد. 

فرمانده انتظامی گیلانغرب خاطر نشان کرد: پلیس با اقتدار آماده تأمین و حفظ نظم مراسم اربعین حسینی است و آرامش زائران را تضمین می کند.

افزایش تمهیدات انتظامی اربعین در مرکز استان  

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: با آغاز تردد زائران اربعین حسینی تمهیدات انتظامی در مرکز استان افزایش پیدا کرده است.  

 سرهنگ رضا شیرزادی گفت: در این مدت تعداد گشت های انتظامی در سطح شهر را افزایش یافته است و گشت های پیاده و موتوری نیز فعالیت می کنند. 

وی افزود: علاوه بر این، کلانتری ها و پاسگاه ها نیز به منظور برقراری نظم و امنیت برای زائران اربعین حسینی در آماده باش هستند. 

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اعلام کرد: به منظور افزایش خدمات دهی به زائران اربعین حسینی هفت ایستگاه در مسیر تردد ها آنها ایجاد شده است که سه ایستگاه آن در شهر کرمانشاه و باقی در جاده های برون شهری هستند. 

سرهنگ شیرزادی افزود: پلیس این شهرستان تمام توان خود را برای خدمت به زائران کربلا معلا در اختیار گرفته است و در این راستا از هیچ تلاشی چشم پوشی نخواهد کرد. 

وی به زائران توصیه کرد: در صورت بروز مشکل و یا مشاهده موارد مشکوک موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهید.

کد مطلب 4126286

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