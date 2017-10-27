آمادگی پلیس برای ایجاد نظم در گردنه قلاجه/اجرای طرح امنیت اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در مناطق آلوده و جرم خیز این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد محمدی اظهار داشت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف برخورد با وسایل نقلیه متخلف به اجرا در آمد.

وی گفت: در نتیجه اجرای این طرح ۳۰ دستگاه خودرو و ۱۶ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی ثلاث باباجانی، نداشتن پلاک، حرکات نمایشی، تغییر در صدای وسیله نقلیه، ایجاد مزاحمت برای شهروندان، پلاک مخدوش و رانندگی خطرناک از دلایل عمده توقیف این وسایل نقلیه اعلام کرد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: همچنین در جریان اجرایی طرح ارتقای امنیت اجتماعی، ۱۶ تن سیم ظرفشویی قاچاق کشف و یک واحد صنفی به علت نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت ضوابط و مقررات انتظامی پلمپ شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی هدف پلیس از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی را افزایش امنیت، آسایش و آرامش شهروندان برشمرد و گفت: پلیس با بکارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی خود در تأمین نظم و امنیت شهروندان تلاش می کند.

آمادگی پلیس گیلانغرب برای ایجاد نظم در گردنه قلاجه

فرمانده انتظامی شهرستان گیلانغرب گفت: ماموران انتظامی این شهرستان به منظور برقراری نظم و امنیت محور قلاجه به ایلام در زمان تردد زائران اربعین حسینی، آمادگی کامل دارند.

سرهنگ سلیم سلیمی اظهارداشت: انتظامی شهرستان گیلانغرب با آمادگی کامل برای تأمین نظم و امنیت به استقبال مراسم اربعین حسینی (ع) می رود.

وی افزود: به منظور تأمین نظم در مسیر زائران در محور گردنه قلاجه به ایلام و نیز تسهیل در حرکت آنان، واحدهای عملیاتی ستاد انتظامی شهرستان گیلانغرب در محل مستقر خواهند شد.

فرمانده انتظامی گیلانغرب خاطر نشان کرد: پلیس با اقتدار آماده تأمین و حفظ نظم مراسم اربعین حسینی است و آرامش زائران را تضمین می کند.

افزایش تمهیدات انتظامی اربعین در مرکز استان

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: با آغاز تردد زائران اربعین حسینی تمهیدات انتظامی در مرکز استان افزایش پیدا کرده است.

سرهنگ رضا شیرزادی گفت: در این مدت تعداد گشت های انتظامی در سطح شهر را افزایش یافته است و گشت های پیاده و موتوری نیز فعالیت می کنند.

وی افزود: علاوه بر این، کلانتری ها و پاسگاه ها نیز به منظور برقراری نظم و امنیت برای زائران اربعین حسینی در آماده باش هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اعلام کرد: به منظور افزایش خدمات دهی به زائران اربعین حسینی هفت ایستگاه در مسیر تردد ها آنها ایجاد شده است که سه ایستگاه آن در شهر کرمانشاه و باقی در جاده های برون شهری هستند.

سرهنگ شیرزادی افزود: پلیس این شهرستان تمام توان خود را برای خدمت به زائران کربلا معلا در اختیار گرفته است و در این راستا از هیچ تلاشی چشم پوشی نخواهد کرد.

وی به زائران توصیه کرد: در صورت بروز مشکل و یا مشاهده موارد مشکوک موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهید.