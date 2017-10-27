صنایع پائین دستی نفت و گاز و پتروشیمی در استان بوشهر توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: استاندار جدید بوشهر در هفته گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است و امیدواریم شاهد افزایش سرعت توسعه استان در زمینه‌های مختلف باشیم.

وی خواستار تلاش ویژه برای تحقق مطالبات مردم شد و اضافه کرد: اقتصاد و معیشت و اشتغال از مهمترین مطالبات و خواسته‌های مردم است که باید با عملکرد جهادی شاهد تحقق این خواسته‌های مهم باشیم.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: استان بوشهر به عنوان پایتخت انرژی کشور میزبان صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی و انرژی است و باید با استفاده از این ظرفیت‌های مهم زمینه توسعه اشتغال در استان فراهم شود.

توسعه صنایع کشاورزی و آبزیان

وی با تاکید بر لزوم توسعه صنایع پائین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی در سطح استان، بیان کرد: توسعه صنایع بسته‌بندی و فراوری و صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و آبزیان نیز باید مورد توجه باشد.

صفایی بوشهری به کمبود منابع آبی در استان اشاره کرد و افزود: مردم در شهرها و روستاهای استان بوشهر شاهد کمبود منابع آبی در تابستان امسال بودند و باید برای رفع این مشکل در سال آینده از هم‌اکنون برنامه‌ریزی و اقدام شود.

اتصال استان بوشهر به خط ریلی کشور

وی خواستار اتصال استان بوشهر به خط ریلی کشور شد و گفت: اجرای طرح ریلی بوشهر با نگاه استراتژیکی و اقتصادی و امنیتی مورد تاکید است و طرح راه‌آهن شمال - جنوب باید به بوشهر متصل شود.

صفایی بوشهری ادامه داد: طرح راه‌آهن شمال - جنوب باید به بوشهر متصل شود و در این راستا طرح ریلی بندر عباس با اتصال به بوشهر و خوزستان زمینه ریلی شدن استان بوشهر باید مورد توجه قرار بگیرد.

خطیب نماز جمعه بوشهر با تاکید بر لزوم تحقق و ایجاد پیوست‌های اقتصادی، رفاهی فرهنگی و اجتماعی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بیان کرد: رفع مشکلات فقرا و نیازمندان استان بوشهر باید به جد توسط مسئولان استان پیگیری شود.

لزوم توسعه ورزش استان

وی همچنین خواستار توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، برطرف شدن مشکلات اقتصادی و اشتغال‌زایی شد و خاطرنشان کرد: بسترهای سرمایه‌گذاری در استان بوشهر فراهم شود.

صفایی بوشهری با بیان اینکه آمریکا مورد اعتماد نیست، تصریح کرد: با توجه به طبیعت جهان‌خواری آمریکا و اروپا، هر کس به آنان اعتماد کند چراکه به هلاکت می‌رسد.

وی با بیان اینکه نمی‌توان به گرگ سیاسی که همان آمریکا است اعتماد کرد، افزود: تفکر جهان سرمایه‌داری تلاش برای سود و منعفت خود و نابودی ملت‌ها است که این مهم در جوهره آمریکا و اتحادیه اروپا نهفته است.

لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه رئیس جمهور نادان آمریکا ترامپ، با اعمال خود نشان داد که نماد تمامی دولت و ماهیت آمریکا و آمریکایی‌ها است، اظهار داشت: ماهیت آمریکا و اتحادیه اروپا تسلط به مراکز قدرت و ثروت‌های جهان است.

وی به اهمیت اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و ادامه داد: اقتصاد غیر نفتی باید محور برنامه‌ها باشد و با تدبیر و برنامه‌ریزی اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود. در این زمینه باید شاهد اقدام جهادی باشیم تا نتیجه آن بهبود معیشت مردم باشد.

وی با گرامیداشت روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی و یاد و خاطره شهدای نوجوان هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: از تمامی مسئولان تقاضا می‌شود نسبت به بسیج دانش‌آموزی توجه ویژه شود و در این راستا باید نوجوانان بسیجی تربیت شوند تا بتوان نسلی انقلابی و موفق در آینده داشته باشیم.