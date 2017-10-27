چین هم به گزارش «حمله شیمیاییِ خان شیخون» واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، سخنگوی وزارت خارجه چین به گزارش روز گذشته سازمان ملل متحد که مدعی شده بود دولت سوریه در حمله به خان شیخون واقع در استان ادلب از سلاح شیمیایی استفاده کرده است؛ واکنش نشان داد.

«ژنگ شوانگ» (Geng Shuang) سخنگوی وزارت خارجه چین در این باره اعلام کرد: نتایج تحقیق درباره استفاده از سلاح شیمیائی در سوریه باید مستند به حقایق جامع و حرفه ای باشد که مورد اختلاف نظر نیز نباشد.

سخنگوی وزارت خارجه چین ادامه داد: تداوم استفاده از سلاح های شیمیائی توسط بازیگران غیردولتی عمیقاً مایه نگرانی پکن است.

گفتنی است، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز ساعاتی پیش به گزارش روز گذشته سازمان ملل واکنش نشان داد.

معاون وزیر خارجه روسیه در این باره گفته بود: در گزارش سازمان ملل درباره حملات شیمیائی در سوریه از روش های اشتباه و ناکارآمد استفاده شده است. مسکو در تلاش است راهکارهائی را ارائه دهد که بتوان بر اساس آن روش های بهتری را در تحقیقات پیرامون حملات شیمیائی و نیز بررسی یافته های نتایج آن مورد استفاده قرار داد.

لازم به ذکر است، سازمان ملل روز گذشته در گزارشی ادعا کرد که دمشق در حمله ماه آوریل گذشته به خان شیخون واقع در ادلب از سلاح شیمیایی استفاده کرده است!

فروردین ماه گذشته منابع وابسته به معارضان سوری از حمله شیمیایی به شهر خان شیخون واقع در جنوب استان ادلب خبر دادند.

حمله به خان شیخون بیش از ۸۰ کشته بر جای گذاشت که قربانیان آن بیشتر زن و کودک بودند.

بعد از این حادثه، ناوگان دریایی آمریکا به فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور و با بهانه قرار دادن حمله شیمایی دولت سوریه به خان شیخون، بیش از ۷۰ موشک به پایگاه هوایی الشعیرات شلیک کردند.