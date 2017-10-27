به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید صمدی در گفتگویی با اشاره به صدور گذرنامه اربعین اظهار کرد: دراین راستا ساعت کاری در دفاتر پلیس+ ۱۰ و ستاد پلیس مهاجرت و گذرنامه افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه دیروز (پنج شنبه) تا ساعت هشت شب پذیرای هموطنان متقاضی بودیم، افزود: امروز نیز همکاران من تا ساعت ۱۴ بعدازظهر مدارک لازم را از متقاضیان دریافت کردند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا خاطرنشان کرد: گذرنامه ها را ظرف مدت ۲۴ ساعت به ستاد پلیس مهاجرت و گذرنامه تحویل می دهیم.

سرهنگ صمدی با اشاره به افزایش ظرفیت چاپ گذرنامه گفت: در روزهای گذشته از تمرکز صرف بحث صدور گذرنامه خارج شده ایم و در شهر اهواز مرکز صدور گذرنامه راه اندازی شده تا شهروندان خوزستانی با مراجعه به این مرکز گذرنامه خود را دریافت کنند.

وی به وضعیت اتباع خارجی نیز اشاره و تصریح کرد: اقدامات لازم برای آنها نیز انجام شده و برای اتباع افغانستانی دفترچه مسافرتی صادر شده و تحویل این افراد داده می شود تا ویزا دریافت کنند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا با بیان اینکه با توجه به اینکه کار دریافت گذرنامه به صورت آسان فراهم شده است، از همه افرادی که قصد سفر در ایام اربعین حسینی را دارند تقاضا می شود هر چه سریعتر برای دریافت گذرنامه اقدام کرده و این کار را به روزهای پایانی موکول نکنند.