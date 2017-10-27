به گزارش خبرنگار مهر، شهید مصطفی نبی‌لو که در روزهای گذشته در مناطق عملیاتی سوریه به دست تروریست‌های تکفیری به شهادت رسیده بود عصر جمعه پس از اقامه نماز جمعه قم از مصلی قدس به طرف حرم مطهر حضرت معصومه(س) بر روی دستان مردم قدرشناس و ولایی قم تشییع شد.

آیت الله سید محمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) بر پیکر این شهید مدافع حرم نماز خواند و به سفارش این شهید پیکرش در جوار سایر مدافعان حرم در قطعه ۳۱ بهشت معصومه قم آرام گرفت.

این شهید که از رزمندگان و جانبازان دوران دفاع مقدس و از مسئولان کمیته امداد امام خمینی(ره) تهران بود در منطقه عملیاتی لاذقیه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پرویز فتاح و جمعی از مسئولان کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در تشییع شهید نبی‌لو حضور داشتند و قبل از تشییع نیز با حضور در منزل این شهید در منطقه پردیسان به خانواده‌ وی تسلیت گفتند.

مراسم وداع با این شهید مدافع حرم نیز شب گذشته در حرم مطهر حضرت معصومه(س) و صبح امروز در مراسم دعای ندبه مسجد مقدس جمکران برگزار شده بود.

شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید نبی لو در حالی که در سوگ شهادت امام حسن مجتبی(ع) عزاداری می‌کردند با سر دادن شعارهای «هیهات من الذله»، «مرگ بر منافق» و «مرگ بر آمریکا» اقدام‌های مذبوحانه استکبار و سردمداران آن در کشورهای منطقه را به شدت محکوم کردند.

همچنین در این آیین باشکوه تمثال‌های امام راحل، رهبر معظم انقلاب و همچنین ۲ تن از شهیدان مدافع حرم به نام‌های ناقب حیدر کربلا و عباس میر پیشاپیش مسیر حرکت شرکت کنندگان قرار داشت.

شهید مصطفی نبی‌لو متولد سال ۱۳۴۵ و از رزمندگان دوران دفاع مقدس بود که در چهارمین اعزام خود به سوریه به خیل شهدا پیوست.