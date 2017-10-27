حقوق بشر و توان موشکی دستاویز جدید دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در جمع مسئولان آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت پیچیده دهه های اخیر و بغض استکبار و شیاطین از نظام اسلامی افزود: باید مراقب برنامه ریزی دشمنان برای ضربه زدن به این نظام مقدس باشیم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: دشمنان قصد دارند با دست آویزقرار دادن مسائلی چون حقوق بشر و توان موشکی حزب الله لبنان مقاصد شوم خود را پیش ببرند.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا همچنان شیطان بزرگ است و در این زمینه بین آمریکا و اروپا فرق قائل می شویم و حواسمان به رفتارهای آنها هست.

اژه ای ادامه داد: با توجه به وضعیت پیچیده دهه های اخیر وکینه و بغض استکبارو شیاطین عالم از نظام اسلامی ومرم سالاری دینی واتحاد شیطانی آنها علیه نظام اسلامی باید با نهایت هوشیاری خود را نسبت به برنامه ریزی دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی داشته باشیم.

معاون اول محترم قوه قضائیه در قسمت دیگری از بیانات خود اظهار داشت:علاوه برحفظ ایمان خود از ابزارهای مناسب نیز برای دفاع از کیان اسلام ومردم کشورمان استفاده کنیم.

وی افزود: نماینده آمریکا در منطقه خلیج فارس دوره افتاده ونقش تهاجم به ایران را بعنوان پلیس برعهده دارد وبرخی کشورهای اروپایی نیز نقش پلیس خوب رابازی می کند که هدف آنها واحد است باید دراین خصوص برنامه ریزی مناسب داشته باشیم.

اژه ای گفت: دشمنان قصد دارند پروژه های جدیدی راکلید بزنند،از جمله حقوق بشر،توان موشکی حزب الله لبنان،که همه آنها بهانه بوده وآنها قصد سوئی دارند واز واژه ها وموضوعات مقدس نام حقوق بشر،مقاصد شیطانی خودرا تعقیب می کنند.

وی افزود: برخی ها با خوش باوری می گویند:که آمریکاروزی شیطان بزرگ بوده الان نیست در حالیک ه اینگونه نیست آمریکا همچنان شیطان بزرگ است ودر این مسیر ،بین آمریکا واروپا فرق قائل می شویم وبا اروپا کار می کنیم ولی حواسمان به رفتارهای آنها هست.