به گزارش خبرنگار مهر، مرز خسروی به علت آماده نبودن طرف عراقی برای انجام امور زوار همچنان بسته است و مسئولان اعلام کرده‌اند تا اطلاع ثانوی از زوار تقاضا داریم، برای تردد به مرز خسروی مراجعه نکنند و به مرز مهران در استان ایلام مراجعه داشته باشند.

حالا اگر زائرانی که در مرز خسروی هستند و می‌خواهند به مرز مهران مراجعه کنند می‌توانند از مسیر قصرشیرین-گیلانغرب-ایوان-ایلام-مهران به این مرز تردد داشته باشند.

این مسیر به‌رغم داشتن پیچ‌های زیاد نزدیک‌ترین مسیر تردد زائران از مرز خسروی برای رسیدن به مرز مهران است.

البته زائران مرز خسروی از مسیرهای دیگر ازجمله محور قصرشیرین-اسلام آباد-ایوان-ایلام-مهران نیز می‌توانند تردد داشته باشند.