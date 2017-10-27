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۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۲۷

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل:

۵ هزار مربی متخصص قرآن در اردبیل فعالیت می‌کنند

۵ هزار مربی متخصص قرآن در اردبیل فعالیت می‌کنند

اردبیل – مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با اشاره به توسعه آموزش‌های قرآنی در این استان گفت: در همین راستا بالغ بر پنج هزار مربی متخصص در اردبیل فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ستوده عصر جمعه در دیدار با مدیران دارالقرآن الکریم استان اردبیل اضافه کرد: فعالیت این تعداد مربی زبده قرآنی قابل توجه بوده با این وجود همچنان به تربیت نیروی متخصص قرآنی در این استان تاکید داریم.

وی تصریح کرد: در این خصوص امسال یکی از محورهای برنامه قرآنی را تربیت داور و مربی متخصص قرآنی قرار داده ایم تا به توسعه بیش از پیش در بحث آموزش های قرآنی دست یابیم.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اجرای کامل این سیاست طی سال های گذشته و امسال در کنار توجه به مراکز، موسسات و خانه های قرآنی توانسته ظرفیت مطلوبی را در حوزه قرآنی استان ایجاد کند.

وی با تاکید به پیگیری و شناسایی دقیق نیازهای آموزشی در بحث قرآنی این استان بیان داشت: براین اساس حوزه قرآنی تبلیغات اسلامی اردبیل از برگزاری صرف کلاس های روخوانی، تلاوت و... خارج و به تخصصی شدن آموزش ها ورود پیدا کرده است.

ستوده یکی از عوامل دستیابی به موفقیت این استان در حوزه قرآنی را خروج از تصدی گری تبلیغات اسلامی برشمرد و یادآور شد: واگذاری امور به تشکل های مردم نهاد، موسسات و خانه های قرآنی در ارتقا کیفی آموزش و توسعه قرآنی نقش بسزایی داشته است.

کد مطلب 4126383
محمد میرزایی ناطق

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