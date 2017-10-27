مجید نیکوهمت به نشان نقره جهان دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نیکوهمت، کاراته کای وزن ۷۶+ کیلوگرم تیم جوانان ایران که روز گذشته با برتری مقابل رقبای خود به دیدار نهایی راه پیدا کرده بود در این مرحله برابر «ریکیتوشیمادا» از ژاپن 2 بر صفر بازنده شد و به نشان نقره دست یاف.

نیکوهمت روز گذشته با پیروزی مقابل «الیور ریوست» از کانادا، «جورجیوس لیاتوس» از یونان، «آواکیموف» از روسیه، «محمدطاها» از مصر و «خوزه رافائل» از اسپانیا به دیدار نهایی راه پیدا کرده بود.

تیم ملی کشورمان تا کنون موفق به کسب یک نشان طلا، یک نقره و چهار برنز شده است. باربد صداقت یک نشان طلا، مجید نیکوهمت یک مدال نقره، احمدرضا محمودی، حدیثه جمال، کاتای تیمی دختران(یگانه شهپری، گلناز شاهزیدی و عرفانه مساح) و قاسم خوبرو هم چهار مدال برنز این رقابتها را کسب کرده اند.

دهمین دوره رقابتهای کاراته رده های سنی جهان با حضور ۱۷۱۰ کاراته کا از ۱۰۹ کشور به میزبانی اسپانیا، در شهر تنریف جریان دارد.