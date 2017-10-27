بی توجهی به سرمایه گذاران ظلم جمعی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی عصر امروز در جلسه شورای اشتغال شهرستان اندیمشک اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین دغدغه و مسئله اصلی کشور، تولید و اشتغال است؛ بیکاری منشأ مشکلات بسیاری در بُعد فرهنگی و اجتماعی در جامعه می شود.

وی افزود: روند کاهش نرخ بیکاری در خوزستان خوب بوده ولی با این همه ظرفیت و پتانسیل باز هم ۱.۹ درصد از متوسط کشوری بالاتر است؛ چنین نرخی به خود ما هم برمی گردد و شاخص های روند جذب سرمایه گذار، نگهداشت و ایستایی آنها نیز تأثیرگذار هستند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: مبنای مدیران استان میزان مشارکت در جذب سرمایه گذار و همچنین اهتمام و موفقیت آنها در ایجاد اشتغال خواهد بود.

شریعتی تأکید کرد: مسئولان باید با حفظ سلامت کاری خود به دنبال تسهیل در روند فعالیت سرمایه گذاران استان باشند. به هر حال این افراد سرمایه های استان هستند که باید تقویت شوند.

وی بیان کرد: کسی حق ندارد با سرمایه گذاران مثل کارهای عادی برخورد کند و یا اینکه چند ماه بعد جواب آنها را بدهند. ما در مقابل فعالیت های خود و یا برخورد ناصحیح با هرکسی به ویژه سرمایه گذاران مسئول هستیم.

استاندار خوزستان تأکید کرد: در حقیقت بی توجهی به سرمایه گذاران استان ظلم جمعی است و نباید چنین فرصت هایی را از مردم دریغ کرد. بی تردید با چنین بی توجهی هایی روند اجرای پروژه های مختلف کند می شود.

شریعتی ادامه داد: اول باید مناقصه نیروگاه دوم دز از سوی سازمان آب و برق خوزستان برگزار و بعد مجوز آن را از شورای اقتصاد اخذ کنیم؛ البته این پروژه در اولویت وزارت نیرو هم قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در حال حاضر نیز این نرخ بیکاری موجود در اندیمشک، چهار درصد از میانگین استان خوزستان بالاتر است و به نظر می رسد که کم توجهی کرده ایم؛ باید این شهرستان را به سمت تعادل حرکت و نرخ بیکاری را در آن کاهش بدهیم.

استاندار خوزستان عنوان کرد: هرچند درصدی از نرخ بیکاری این شهرستان مربوط به افراد بیکار سرریز استان های لرستان و ایلام است ولی باز هم ممکن است این افراد نیز برای استان آسیب های اجتماعی را ایجاد کنند.

شریعتی با تأکید بر اینکه باید تعادل بخشی بیکاری تمام استان در دستور کار سازمان برنامه ریزی خوزستان قرار بگیرد، گفت: ساخت شهرک کشاورزی در اندیمشک شروع شده ولی باید به آن سرعت داد تا اشتغالزایی در شهرستان ایجاد شود. همچنین در زمینه مشاغل خانگی نیز باید توجه ویژه ای به خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی شهرستان اندیمشک داشت.

وی با تأکید بر لزوم حرکت به سمت عدالت اجتماعی در تمام خوزستان اظهار کرد: جذب و حمایت سرمایه گذار افتخار است و مسئولان نباید با این کار از حرف های دیگران در این زمینه هراسی داشته باشند.

استاندار خوزستان با تأکید بر اینکه حمایت از سرمایه گذاران وظیفه همه مسئولان است، ادامه داد: شهرداران می توانند با برنامه ریزی مناسب زمینه اشتغالزایی مؤثر در شهرها را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل و معاونان تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، فرماندهی انتظامی اندیمشک، فرماندار اندیمشک، مشاور استاندار و برخی دیگر از مسئولان استانی و محلی در این جلسه حضور داشتند.