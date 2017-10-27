۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۲۹

دبیر ستاد اجرایی اربعین لرستان تشریح کرد؛

موقعیت مکانی موکب‌های لرستان در نجف/روزانه۱۰هزار نفر پذیرش می‌شود

خرم‌آباد - دبیر ستاد اجرایی اربعین لرستان با اشاره به موقعیت مکانی موکب‌های لرستان در نجف گفت: موکب‌های لرستان ظرفیت پذیرش ۱۰ هزار نفر رادارند.

سردار عباس علیشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه لرستان در سه نقطه کربلا، نجف و مرز مهران به زائران اربعین خدمات ارائه می دهد، اظهار داشت: در تمام ورودی های لرستان موکب هایی برای پذیرایی از زائران حسینی پیش بینی کرده ایم.

وی با بیان اینکه مردم لرستان واقعا سخاوتمندانه کمک کرده اند و نذورات و کمک های خود را به مراکز ما ارائه داده اند، تصریح کرد: کار اجرایی ستاد اربعین لرستان به سپاه واگذار شده است و سردار کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان دستور داده اند همه امکانات سپاه در اختیار زائران اربعین قرار بگیرد.

دبیر ستاد اجرایی اربعین لرستان یادآور شد: لرستان ظرفیت اسکان و پذیرایی سه وعده ۱۰ هزا زائر اربعین را دارد.

سردار علیشاهی با بیان اینکه موکب های لرستان از ۱۰ روز قبل از اربعین تا ۳ روز پس از پایان مراسم اربعین به زائران خدمت ارائه می دهد.

وی ضمن اشاره به موقیعت مواکب حضرت ابوالفضل(ع) لرستان در نجف اشرف گفت: موکب مرکزی، مدرسه روضه الاطفال، سالن امام رضا(ع)، مدرسه الامیر البنات، مدرسه فضیله، مسجد حنانه و هیئت و موکب آبشار عاطفه ها در کربلا به زائران اربعین خدمت رسانی می کنند.

