به گزارش خبرگزاری مهر، بن کاردین، روز جمعه گفت که کنگره اقدامی که این کشور را در مسیر نقض برجام قرار دهد، انجام نخواهد داد.

باب کورکر، رئیس کمیته امور خارجی مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد در حال همکاری با همتای خود از حزب دموکرات به منظور تدوین طرحی است که مطالبات «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا را برای اجرای سخت‌گیرانه هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ برآورده می‌کند.

«کورکر» طرحی را با هدف مستحکم کردن قوانین داخلی آمریکا جهت نظارت بر برجام، مطابق درخواست ترامپ در سخنرانی دو هفته گذشته خود ارائه کرده است.

ترامپ در سخنرانی دو هفته گذشته خود، به علاوه از سایر طرف‌های برجام هم خواست که برای برطرف کردن آنچه به گفته او «نقائص» برجام است اقدام کنند.

طبق این گزارش، نمایندگان دموکرات با بیان اینکه این طرح به منزله گذاشتن شرایط جدید در توافق هسته‌ای با ایران است، با آن مخالفت می‌کنند.

علاوه بر این، همکاری کورکر با سناتور «تام کاتن» حیرت عده‌ زیادی از نمایندگان دموکرات را به همراه داشته که می‌گویند دیدگاه‌های وی باعث خواهد شد که این طرح افراطی‌تر شود.