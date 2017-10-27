  1. استانها
  2. ایلام
۵ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۳۱

رئیس کمیته مشارکت های مردمی ستاد اربعین استان ایلام خبر داد:

ارسال اولین محموله نذورات کمیته مشارکت مردمی به مهران

ارسال اولین محموله نذورات کمیته مشارکت مردمی به مهران

ایلام- رئیس کمیته مشارکت های مردمی ستاد اربعین استان ایلام از ارسال اولین محموله نذورات کمیته مشارکت مردمی به مهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علوی فر امروز در جمع خبرنگاران گفت: اولین محموله نذورات کمیته مشارکت های مردمی ستاد اربعین استان به ارزش ۷۰ میلیون تومان به مرز مهران ارسال شد.

حجت الاسلام علی چراغی پور سخنگوی کمیته مشارکت های مردمی ستاد اربعین گفت: از پنجم تا ۲۵ آبان ماه کمیته مشارکت های مردمی به حمایت مواکب استان ایلام فعالیت خود را برای کمک رسانی به زائرین عتبات عالیات و زوار اربعین حسینی آغاز می کنند.

وی تصریح کرد: امروز نیز اولین محموله شامل برنج ، روغن و خرما در بین بیش از ۲۰۰ موکب که مجوز خود را از کمیته مشارکت های مردمی دریافت کردند اهدا می شود.

وی گفت» ارزش این بار که امروز توزیع شده به ارزش ۷۰ میلیون تومان که در اولین فرصت تقدیم مواکب برای خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی می شود.

کد مطلب 4126491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها