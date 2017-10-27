ارسال اولین محموله نذورات کمیته مشارکت مردمی به مهران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علوی فر امروز در جمع خبرنگاران گفت: اولین محموله نذورات کمیته مشارکت های مردمی ستاد اربعین استان به ارزش ۷۰ میلیون تومان به مرز مهران ارسال شد.

حجت الاسلام علی چراغی پور سخنگوی کمیته مشارکت های مردمی ستاد اربعین گفت: از پنجم تا ۲۵ آبان ماه کمیته مشارکت های مردمی به حمایت مواکب استان ایلام فعالیت خود را برای کمک رسانی به زائرین عتبات عالیات و زوار اربعین حسینی آغاز می کنند.

وی تصریح کرد: امروز نیز اولین محموله شامل برنج ، روغن و خرما در بین بیش از ۲۰۰ موکب که مجوز خود را از کمیته مشارکت های مردمی دریافت کردند اهدا می شود.

وی گفت» ارزش این بار که امروز توزیع شده به ارزش ۷۰ میلیون تومان که در اولین فرصت تقدیم مواکب برای خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی می شود.