جامعه کشاورزان خوزستان به اردکانیان نه می گوید

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اسدی شامگاه امروز در گردهمایی نه به اردکانیان اظهار کرد: به عنوان نماینده کشاورزان خوزستان به اردکانیان نه می گویم و از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی می خواهم با وزیر پیشنهادی نیرو با هر اسم و عنوانی وارد مذاکره یا تعامل نشوند و اگر این کار بکنند به این معنی است که محور مقاومت و مبارزه را شکسته اند.

اسدی افزود: عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت از گرفتن تعامل و تضمین از اردکانیان می کنند. ما هیچ طرح مشترکی برای تعامل و تضمین نداریم. چون امثال اردکانیان خواهان گذر از خط قرمز ما هستند که همان ادامه انتقال اب و سدسازی است.

وی با اشاره به بودن حجم بالایی از منابع آبی کشور در خوزستان گفت: هیچ مسئولی در بدنه وزارت نیرو وجود ندارد که از منافع خوزستان در این زمینه دفاع کند در حالی که دفاع از خوزستان به مثابه دفاع از منافع ملی است و تبدیل کردن مکانی که برای کشور بسیار استراتژیک به شمار می رود به جایی که تقریبا غیر قابل اسکان باشد به دور از عدالت است.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی خوزستان با اشاره به حساس بودن شرایط کشور بیان کرد: بهتر است دولت روحانی کسی را برای وزارت معرفی نکند که باعث افزایش تنش شود. بهتر است کسی را برگزیند که از بین متخصین متعهد است و از میان استان هایی نباشد که در انتقال اب ذینفع هستند.

اسدی تصریح کرد: چندین سال است به دلیل مشکلات و کمبود آب در استان محدودیت و ممنوعیت کشت اعلام کردیم در حالی که طرح های انتقال آب متعددی در حال اجراست، چگونه متولیان وزارت نیرو چنین اقدامی می کنند در حالی که در نزدیکی های رودخانه کرخه، زهره و جراحی به دلیل بی آبی، توان انتقال آب تا چند ده کیلومتر را نداریم یا اجازه چنین کاری به ما نمی دهند این بی عدالتی ها در بدنه وزارت نیرو در تمام دوره ها کاملا مشخص است.

وی توضیح داد: کسی که می خواهد وزیر نیرو شود شرط اولش این است که عدالت داشته باشد زیرا نظام ما یک نظام اسلامی است که عدالت رکن اساسی آن است اما متاسفانه دولت کسی مانند اردکانیان یا بیطرف که انتقال آب را به عنوان یک دغدغه شخصی می خواهد دنبال کند را به عنوان وزیر نیرو معرفی می کند که نشان می دهد باوری به رعایت عدالت ندارد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی خوزستان، اردکانیان را بیش از هر شخص دیگر در اقداماتی که باعث آسیب به محیط زیست کشور شده، مسئول دانست و اظهار کرد: وی در تمام دوران هشت سال که در پست هایی مانند معاونت برنامه ریزی و قائم مقام امور آب بود، مسئول مستقیم تمام فجایعی است که در حوزه آب در سطح کشور اتفاق افتاده است، به شمار می رود.

وی در ادامه گفت: اردکانیان از سال ۶۳ طرح های مطالعاتی برای انتقال آب به فلات مرکزی را پیگیری کرد و بعدها مسئول کمیته های مطالعاتی انتقال آب بود. معرفی وی به عنوان وزیر نیرو نشان می دهد یک لابی قدرتمند در وزارت نیرو وجود دارد که از سلایق خود ذره ای کوتاه نمی آید.