به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، احمد محجوب سخنگوی وزارت خارجه عراق در بیانیه ای گفت: ما از اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست دانستن ابو مهدی المهندس شگفت زده شدیم؛ چرا که الحشد الشعبی بخش جدایی ناپذیر از نیروهای عراقی است که تحت فرمان فرماندهی کل نیروهای مسلح فعالیت می کند.

وی افزود: مبارزان الحشد الشعبی از نیروهای شجاع و حامی سایر نیروهای عراقی هستند و ابو مهدی المهندس بر اساس مصوبه مجلس این کشور معاون الحشد الشعبی است؛ از این رو وزارت خارجه آمریکا باید در مورد چنین اظهارات متناقض و غیر واقعی تجدید نظر کند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه ابو مهدی المهندس معاون الحشد الشعبی را تروریست خوانده بود، موضوعی که الحشد الشعبی به آن واکنش نشان داد و اعلام کرد که این تهدید مستقیم علیه ابو مهدی المهندس به شمار می رود؛ از این رو واشنگتن مسئول هر گونه آزار و اذیت و آسیب احتمالی علیه وی است.