به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در اقدامی دیرهنگام اسامی ۳۹ شخصیت حقیقی یا حقوقی فعال در حوزه دفاعی و اطلاعاتی روسیه را که مشمول تحریمهای جدید واشنگتن قرار گرفته اند، منتشر کرد.

قانون تحریمهای جدید که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در روز دوم آگوست امضاء کرد، علیه افرادی که با اشخاص حقیقی/ حقوقی روسیه وارد «معامله و تراکنشی قابل توجه» می‌شوند، تحریم‌هایی وضع می‌نماید.

قانونگذاران آمریکا از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات از این موضوع شکایت می کنند که دونالد ترامپ در اجرای این قانون بسیار کُند و با تأخیر عمل کرده است.

در فهرست منتشره از سوی وزارت امور خارجه آمریکا نام چند شرکت تولید کننده اسلحه در روسیه همچون «روسوبورون اکسپورت» (Rosoboronexport) آمده است که یک شرکت دولتی و صادرکننده تسلیحات روسیه است.

در این فهرست، نام «مرکز فنآوری ویژه» مستقر در شهر سن پترزبورگ به چشم می خورد که در ماه دسامبر از سوی «باراک اوباما» رئیس جمهور پیشین آمریکا با این ادعا که مرکز فوق الذکر در حملات هکری و سایر مداخلات روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا ایفای نقش کرده است، تحت تحریم قرار گرفت.

مقامات وزارت امور خارجه آمریکا که نخواستند نامشان فاش شود، به این نکته اشاره کردند که دولت ترامپ در وضع تحریمها و برخورد با موضوعاتی همچون خرید تسلیحات و یا قطعات یدکی ساخت روسیه از سوی متحدان آمریکا با احتیاط عمل می کند.