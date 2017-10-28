به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هیأت منصفه یکی از دادگاه‌های فدرال شهر واشنگتن دی سی در جریان اولین اتهامات در پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا قرار گرفت.

تفهیم اتهامات به صورت محرمانه انجام گرفت و نام افراد یا جرائم نسبت داده شده به آنها هنوز مشخص نیست.

احتمال می‌رود افرادی که در این مرحله نسبت به آنها طرح اتهام شده، تا دوشنبه این هفته بازداشت شوند.

گفتنی است در ماه میلادی ژانویه نهادهای اطلاعاتی آمریکا مدعی شدند روسیه با هدف کمک به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا مداخله کرده است.

در همین راستا، «رابرت مولر» به عنوان مامور ویژه رسیدگی به پرونده اتهامات روسیه انتخاب شد.

تحقیقات مولر بررسی احتمال تخلف ترامپ و مشاورین وی را نیز شامل می‌شود و گفته می‌شود مولر تا کنون افرادی مثل «رینس پریباس» رئیس دفتر سابق کاخ سفید و «شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید را مورد بازجویی قرار داده است.