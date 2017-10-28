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۶ آبان ۱۳۹۶، ۸:۲۰

پرواز بجنورد- تهران و بالعکس لغو شد

پرواز بجنورد- تهران و بالعکس لغو شد

بجنورد- مدیر روابط عمومی فرودگاه بجنورد گفت: پرواز بجنورد به تهران و بالعکس طی روز شنبه لغو شده است.

فرشاد ساکنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه پروازی روز شنبه در مسیر تهران به بجنورد و بالعکس از طرف شرکت هواپیمایی مربوطه باطل اعلام‌شده است.

وی افزود: بااطلاع قبلی از سوی شرکت مربوطه، پروازهای فرودگاه بجنورد امروز شنبه انجام نمی‌شود.

کد مطلب 4126579

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