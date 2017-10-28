۱۱۴ هزار نفر در سطح استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

خدیجه ابراهیم خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنج نوع بیمار خاص در استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند و در این میان بیماران ام اس، هموفیلی، دیالیزی، تالاسمی و سرطان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

وی اظهار کرد: در مجموع در استان زنجان ۷۰۴ بیمار خاص تحت پوشش بیمه سلامت هستند که از این تعداد ۲۸۴ بیمار ام اس،۱۸۲ بیمار دیالیزی،۱۳۸ بیمار پیوند کلیه، ۷۱ بیمار هموفیلی و ۲۹ بیمار تالاسمی تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان گفت: ارائه خدمات درمانی به این تعداد بیمار خاص در استان زنجان کاملا رایگان است و این سازمان برای ارائه خدمات درمانی بهتر به این قشر تاکید زیادی دارد.

ابراهیم خانی تاکید کرد: طی سال گذشته کل هزینه درمان برای بیماران خاص در استان زنجان ۸ میلیارد و ۵۶۷ میلیون تومان بوده که در ماه برای هر بیمار خاص بیش از یک میلیون تومان هزینه می شود.

وی با بیان اینکه ۱۱۴ هزار نفر را در سطح استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند، گفت: برای بیماران خاص دفترچه صادر می‌شود و این بیماران با مراجعه به دفاتر پیشخوان می‌توانند برای دریافت دفترچه ثبت‌نام کنند که در این صورت برای آن‌ها دفترچه صادر می‌شود و حق بیمه‌ای از این گروه دریافت نمی‌شود.

مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان به بیمه شدگان بیمه سلامت در استان زنجان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در صندوق کارمندی ۷۲ هزار و ۴۸۲ نفر بیمه سلامت هستند و در سایر اقشار ۲۳ هزار و ۸۱۹ نفر و صندوق روستائیان هم ۴۱۲ هزار و ۳۴۹ نفر بیمه هستند.

ابراهیم خانی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲ هزار و ۸۸۵ نفر در استان زنجان دارای دو بیمه همگانی و سلامت هستند، گفت: در مجموع از جمعیت یک میلیون و ۵۷ هزار و ۶۰ نفری استان زنجان ۶۲۱ هزار و ۵۴۹ نفر معادل ۵۹ درصد تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

وی افزود:هزینه های درمانی برای بیماران خاص در استان زنجان طی سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته است.