به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دست نشان صبح شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه زائران اربعین استان زنجان از مرزخسروی جابه‌جا می‌شوند، افزود: هرگونه ثبت نام زائران زنجانی جهت اعزام به سایر مرزها غیرقانونی است و طبق مهر مندرج در روادید، زائر نمی‌تواند از مرز دیگری وارد یا خارج شود، زیرا هیچ‌گونه سرویسی برای دسترسی به سایر مرزها پیش‌بینی نشده است.

وی اظهار کرد: تهیه نکردن بلیط برگشت، مشکلاتی برای زائران فاقد بلیط برگشت ایجاد می کند، بنابراین زائران اربعین بلیط رفت و برگشت را با هم تهیه کنند.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان تصریح کرد: افزایش ایمنی درسفر و ارائه خدمات مطلوب حمل ونقل و تکریم زائران از جمله مهم‌ترین اولویت ها برای اربعین است و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای فراهم کردن زمینه سفری ایمن و قانونمند برای زائران اربعین ،تمام توان خود را به کار خواهد گرفت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: طبق مصوبه ابلاغی ستاد اربعین به همه استان‌ها، زائران در زمان برگشت باید از مرزی که رفتند به کشور بازگردند و در این رابطه هیچ‌ استثنائی وجود ندارد.