برقراری ۲۴۶ تماس تلفنی مزاحم با مرکز ۱۲۵ همدان طی ۲۴ ساعت گذشته

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۴ عملیات اطفای حریق و ۶ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۲۴ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۱۰ مورد منجر به عملیات شده، ۲۱ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۷ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۴۶ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۴ مورد آتش سوزی شامل حریق تیر چراغ برق در جانبازان و ۳ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در دانشگاه بوعلی، باغ حکمتی و پردیس بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: همچنین ۶ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در شهرک مدنی و بلوار رنجبران، ۳ مورد مهار حیوانات در جاده حیدره، شهرک الوند و شهرک مدرس و رهاسازی اندام بدن از داخل اشیاء فلزی و زیورآلات در بیمارستان بعثت توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی گفت: تعداد ۳ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.