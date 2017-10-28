این ماشین در ماه آب و اکسیژن می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، یک مهندس هوافضا راکتور خورشیدی ساخته که به فضانوردان اجازه می دهد آب و اکسیژن مورد نیاز خود را در ماه بسازند. این سیستم می تواند آب را از خاک ماه استخراج کند و فقط نیازمند خرید اکسیژن از زمین برای چند ساعت اولیه ورود فضانوردان به این ماه است. پس از آن این اکسیژن بازیافت می شود.

از آنجا که هیدروژن بسیار سبکتر از اکسیژن است، این سیستم می تواند میزان قابل توجهی از وزن محموله های ماموریت فضایی را بکاهد.

این ماشین اکنون مرحله ۶ ماه آزمایش را پشت سر گذاشته و به گفته سازنده اش، قابلیت تولید آب و اکسیژن کافی را برای ۸ فضانورد دارد.

این درحالی است که محققان دهه هاست مشغول کار برای کشف راه حلی هستند تا اکسیژن را به ماه بفرستند.

«تورستن دنک» مهندسی که ۱۰ سال روی این راکتور به نام CIEMAT کار کرده است. راکتور ساخته دنک علاوه بر تولید آب از خاک ماه می تواند آن را به اکسیژن و هیدروژن تقسیم کند.

این ماشین در حال حاضر ۴۰۰ کیلوگرم است اما می توان با کمی اصلاحات از وزن آن کاست. به گفته دنک این ماشین می تواند در یک ساعت ۷۰۰ کیلوگرم آب تهیه کند. همچنین در ۴ ساعت قابلیت تولید ۲.۵ کیلوگرم اکسیژن را دارد. جالب آنکه تمام این فرایندها کمتر از ۱۰ کیلووات الکتریسیته نیازدارند.