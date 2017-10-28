کارگاه هنری برای کودکان و نوجوانان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان خرامه، با توجه به لزوم ارتقاء سطح دانش هنرمندان هنرهای تجسمی شهرستان به ویژه هنرمندان شاخه نقاشی و طراحی اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی توسط استاد اسماعیل گلشن قربانی از هنرمندان برجسته کشوری از مرکز استان کرده است.

این کارگاه در تاریخ ۳۰ مهرماه ،۲ و ۷ آبانماه بعد از ظهر در مدت زمان ۴ ساعت و در مجموع ۱۲ ساعت با حضور ۴۰ نفر از هنرمندان نقاش و طراح شهرستان برگزار شد.

در این کارگاه که با استقبال پرشور هنرمندان روبرو شد، مباحثی اعم از تئوری درقالب تاریخ هنر شناخت هنرمندان تاثیر گذار دنیا و آشنایی با سبکها و مکتبها مطرح شد و در حیطه فعالیت عملی هنرمندان به ارائه آثار خود پرداختند که توسط استاد قربانی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در ادامه هنرمندان زیر نظر گلشن قربانی به طراحی پرداختند و با توجه به آموزه های استاد رفع اشکال کردند و با نقاط ضعف آثار خود آشنا شدند.