پوشش پدافندی در پایانه مرزی مهران طی ایام اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی الهی امروز در مرز مهران در این خصوص گفت: مرزبانان ایلامی در راستای اجرای پدافند غیرعامل با پوشش هوایی تأمین امنیت مرز و تردد زائرین اربعین در پایانه مرزی مهران، هر پرنده ناشناس در این موقعیت را تحت تعقیب و رصد قرار می دهد.

وی با بیان اینکه در کنترل مرز از پهبادهای پیشرفته با مدیریت با مرزبانی هم استفاده می گردد، افزود: پوشش هوایی در رصد ماست و هر پرنده ناشناسی را در حریم هوایی مورد هدف قرار می گیرد.

فرمانده مرزبانی استان ایلام افزود: برای تسلط و کنترل بیشتر مرزهایمان در ایام اربعین چند فروند پهباد پیشرفته مجهز پیش بینی شده که با مدیریت ما طول نوار مرزی را مورد پایش دقیق خود قرار خواهند داد.

سرهنگ الهی افزود: گردانهای واکنش سریع و ضد اغتشاش هم برای مدیریت و پشتیبانی واحدهای عملیاتی مان پیش بینی شده و در آمادگی لازم بسر می برند.