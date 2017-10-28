اجرای ۴ طرح ملی در سطح مدارس دخترانه لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا گله‌دار ر جمع خبرنگاران با اشاره به طرح‌های ملی امور بانوان آموزش و پرورش لرستان، اظهار داشت: مرحله اول طرح‌های ملی امور بانوان آموزش و پرورش لرستان فروردین ماه سال جاری اجرا شد و مرحله دوم این طرح‌ها نیز از دهم مهرماه در حال اجرایی‌شدن است.

وی خاطر نشان کرد: در طرح اول با عنوان طرح «بشری» که مخاطبان برنامه دختران دانش آموز دوره اول متوسطه و والدین آنها بود، وضعیت بهداشتی دانش‌آموزان دختر و مناطق محروم استان با اولویت شبانه‌روزی‌های این مناطق بهبود یافت.

مشاور مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در امور بانوان با اشاره به اهداف کمی و کیفی این طرح، بیان داشت: افزایش دانش، نگرش و عملکرد بهداشتی دختران دانش‌آموز در دوران بلوغ از اهداف کیفی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تهیه پکیج بهداشتی از جمله اهداف کمی این طرح است.

گله‌دار با بیان اینکه طرح اول با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیون ریال اجرا شد، افزود: پدهای بهداشتی در بین مناطق زز و ماهرو، الیگودرز و مناطق عشایری توزیع شد.

وی بهبود مهارت‌ها و تعاملات در مواجهه با دانش‌آموزان دختر پایه دوم متوسطه را به عنوان طرح مشکات یاد کرد و بیان داشت: مخاطبین این طرح همه دانش‌آموزان دختر مقطع دوره اول متوسطه به همراه اولیا و معلمان دانش‌آموز است.

مشاور مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در امور بانوان گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه گروه هدف از اهداف کمی و آشنایی دانش‌آموزان با حقوق و تکالیف فردی و خانوادگی و همچنین دانش‌افزایی و ارتقاء آگاهی از اهداف کیفی این طرح است.

گله‌دار اعتبار پیش‌بینی شده برای این طرح را ۱۹ میلیون ریال عنوان و خاطر نشان کرد: همه مدارس استان در پایه دوم متوسطه اول دخترانه زیر پوشش این طرح قرار گرفت، همچنین تعداد ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر تحت پوشش کارگاه‌های آموزشی قرار گرفتند.

وی با اشاره به طرح آموزش حقوق و تکالیف به دانش‌آموزان دختر، تصریح کرد: مخاطبین این طرح همانند طرح مشکات، همه دانش‌آموزان دختر مقطع دوره اول متوسطه به همراه اولیا و معلمان دانش آموز است.

مشاور مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در امور بانوان یادآور شد: تعداد ۲ هزار و ۶۸۰ نفر در سطح ناحیه یک و ۲ شهر خرم آباد آموزش داده شد.

گله‌دار توانمندسازی زنان سرپرست خانوار فرهنگی را عنوان طرح چهارم بیان کرد و افزود: تقویت باورهای دینی زنان سرپرست خانوار برای سلامت روان و بهبود مناسبت‌های رفتاری زنان سرپرست خانوار جهت بهبود کیفیت زندگی از اهداف این طرح است.

وی اظهار کرد: در این طرح تعداد ۹۰ نفر از زنان سرپرست خانوار تحت آموزش قرار گرفتند و هدایا و لوح تقدیر تقدیم حضورشان شد.