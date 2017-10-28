به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران کل صداوسیمای اردبیل تصریح کرد: مطابق دستور رئیس سازمان صداوسیما، هرگونه سیاه نمایی و مچ‌گیری در این مجموعه ممنوع است.

وی افزود: در صورتی که نقدی نیز در صداوسیما صورت می‌گیرد باید فرد مورد انتقاد حضور داشته و قدرت دفاع از خود را داشته باشد.

معاون امور استان‌های صداوسیما متذکر شد: به غیر از این روند نمی‌توان فضای برادرانه ایجاد کرد و لازم است با چنین رویکردی نسبت به تولید برنامه اقدام کرد.

دارابی در بخشی از سخنان خود به تولید برنامه‌های ویژه اربعین حسینی اشاره و تأکید کرد: در ۳۳ مرکز، ۳۳ برنامه مستند و دو مستند بلند مرتبط با اربعین حسینی جمعاً در ۱۴ هزار دقیقه تولید شده که در هفته جاری رونمایی می شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر این بخشی از برنامه‌های صداوسیما معطوف به جشن ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی در سال آینده اشاره کرد.

وی تأکید کرد: برای معرفی مشاهیر می‌بایست برنامه مناسبی داشته باشیم و بتوان کارنامه مطلوبی از انقلاب اسلامی معرفی کرد.