انتخابات خانه مطبوعات گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارشاد گیلان، فیروز فاضلی با بیان اینکه خانه مطبوعات گیلان تشکیلاتی صنفی رسانه ای است، اظهار کرد: خانه مطبوعات دارای یک جایگاه خاص و اعتبار ملی است.

وی با بیان اینکه خانه مطبوعات گیلان با توجه به وظایف ذاتی خود مسئولیت کمک به تأمین حقوق صنفی رسانه های استان و تقویت کمی و کیفی آنها از طریق آموزش و ترویج شیوه های روزآمد مدیریت رسانه و جذب حمایت های مالی و اعتباری، افزود: نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بحث رسانه های استان گیلان و علی الخصوص خانه مطبوعات نگاه ویژه ای است و باید به گونه ای هدف گذاری کرد که مطبوعات محلی استان تقویت وبه جایگاه واقعی خود دست یابند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به اینکه با توجه به تصمیمات جدید معاونت محترم مطبوعاتی انتخابات خانه‌های مطبوعات به صورت الکترونیکی برگزار می شود، گفت: انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات گیلان همزمان با هفت استان دیگر در تاریخ ١٠ آبان ماه جاری به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۴۰۰ خبرنگار در گیلان، خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین تاکید وزارت ارشاد در این حوزه شناسایی خبرنگاران فعال در عرصه رسانه و ثبت آنها در سامانه خانه مطبوعات کشور است تا از طریق سطح کیفی فعالیت اصحاب رسانه ارتقا یابد.

فاضلی در ادامه تصریح کرد: ستاد برگزاری انتخابات خانه مطبوعات گیلان به ریاست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و عضویت معاون اداره کل، کارشناس مسئول مطبوعات، رئیس، نائب رئیس و مدیرعامل خانه مطبوعات، نماینده استانداری، نماینده پلیس فتا و رئیس، نائب رئیس و منشی مجمع عمومی تشکیل شده و باید با اطلاع رسانی مناسب، فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران استان برای عضویت در خانه مطبوعات حضور فعال و حداکثری تشویق شوند.

وی افزود: اعضای خانه‌ مطبوعات استان می‌توانند با مراجعه به سایت khanehmatbooat.ir نسبت به رفع نقص ثبت نام و بارگذاری مشخصات خود اقدام کنند.

به گفته این مسئول افرادی که تاکنون عضو خانه مطبوعات نبوده‌اند نیز می‌توانند باتوجه به مفاد اساسنامه از طریق سامانه الکترونیک نسبت به ارائه درخواست عضویت خود اقدام کنند.