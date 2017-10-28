وزش شدید باد در استان کرمانشاه/کاهش تدریجی دما از فردا

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیش بینی صورت گرفته از وضعیت جوی استان کرمانشاه گفت: بر اساس آخرین تحلیل از داده های هواشناسی، از امروز تا روز دوشنبه، به دلیل گذر موجی ناپایدار از جو منطقه، در بعضی ساعات شاهد افزایش ابر و وزش باد در سطح استان خواهیم بود.

وی افزود: وزش باد که در نیمه غربی نسبتاً شدید خواهد بود، هوا را بخصوص در این مناطق غبارآلود می کند. غبار طی اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا و در نواحی مرزی از نمود بیشتری برخوردار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: این موج، در روز دوشنبه گاهی اوقات بارش های پراکنده ای نیز برای سطح استان در پی خواهد داشت

وی ادامه داد: در روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز در بعضی ساعات وزش باد و افزایش ابر مهمترین پدیده های جوی در سطح استان خواهند بود.

خسروی گفت: به دنبال این شرایط موج ناپایدار دیگری از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده جو منطقه را تحت تاثیر قرار داده و در بعضی ساعات سبب وزش باد و بارندگی (غالباً پراکنده) در سطح استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: وزش باد در روز پنجشنبه شدید خواهد بود. همچنین از فردا تا پایان هفته، شاهد کاهش تدریجی دمای هوا در نقاط مختلف استان خواهیم بود.