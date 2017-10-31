امیدوارم شهرداری سرنوشت ارکستر فیلارمونیک تهران را مشخص کند

عبدالحسین مختاباد خواننده و آهنگساز با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با اعلام خبر برگزاری تور کنسرت خود بعد از ماه صفر گفت: بعد از ماه صفر کنسرتی در تهران برپا می کنم که تلفیقی از کارهای جدید و قدیمم خواهد بود و اگر مشکلی پیش نیاید این کنسرت را در شهرستان ها نیز برگزار خواهیم کرد.

وی درباره جدیدترین فعالیت خود در حوزه انتشار آلبوم نیز بیان کرد: یک آلبوم جدید با نام «ای کاش عشق» آماده کرده ام که روی شعر شاعران معاصری چون شاملو، شفیعی کدکنی و... آهنگسازی شده است و منتظر جذب اسپانسر برای ضبط آن هستیم.

این خواننده در بخش دیگری از سخنان خود درباره سرنوشت ارکستر فیلارمونیک شهرداری تهران با تغییر مدیریت شهری اظهار کرد: ما برنامه ای برای تشکیل این ارکستر داشتیم که فرصت تشکیلش مهیا نشد و امیدواریم شهردار جدید روی این موضوع کار کند. شهری که بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال هزینه می کند باید یک صدم آن را برای کارهای فرهنگی بگذارد.

وی در پایان گفت: هنر باعث نشاط افزایی در جامعه می شود و ایجاد شغل می کند. در هر جامعه ای هنر رواج داشته باشد، اقتصاد پویایی دارد چون در جامعه ای که امنیت برای کار هنری است آدم ها برای سرمایه گذاری وارد میدان می شوند. برای همین کسانی که هنر را تخطئه می کنند در واقع اقتصاد کشور را نابود می کنند. امروزه در اروپا و آمریکا شاهد صنعت موسیقی، صنعت سینما، صنعت تئاتر و... هستیم برای اینکه از هنر می توان کسب درآمد کرد ضمن اینکه در جامعه ای که هنر رواج دارد، آرامش نیز حاکم است.