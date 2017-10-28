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۶ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۵۰

چین پارک واقعیت مجازی می سازد

چین پارک واقعیت مجازی می سازد

پارکی با موضوع واقعیت مجازی در چین با بودجه ۱۱ میلیون پوند در زمینی به مساحت ۱.۳ کیلومتر مربع در حال ساخت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسی نت، تصاویری جالب از یک پارک با موضوع واقعیت مجازی در چین منتشر شده که در جنوب شرقی چین، درحال تکمیل است.

  طرفداران بازی های رایانه ای می توانند در این پارک به آینده سفر کنند، با اژدها بجنگند، به فضا سفر کنند یا با موجودات فضایی دیدار کنند.

 یکی از جالب ترین ویژگی های این پارک مجسمه غول پیکر Transformer (شخصیتی رباتیک از فیلمی به همین نام) با ارتفاع ۵۳ متر است.

این مجسمه از ۷۵۰ تن فولاد ساخته شده و هم وزن دو هواپیمای بویینگ ۷۴۷ است. هزینه ساخت آن نیز ۱۱ میلیون پوند تخمین زده شده است.

 این پارک واقعیت مجازی که East Vally of Science and Fantasy نامیده می شود، در ماه دسامبر تکمیل می شود.

 پارک مذکور در فضایی به مساحت ۱.۳ کیلومتر مربع و با بودجه یک میلیارد پوند ساخته می شود.

کد مطلب 4127088
شیوا سعیدی

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