احداث پردیس سینمایی در همدان با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، مریم روانبخش ظهر شنبه در کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان افزود: با توجه به مصوبه احداث پردیس سینمایی در همدان باید احداث این پردیس در دستور کار قرار گرفته و پیگیری شود.

روانبخش بابیان اینکه شورا رویکرد حمایتی در امر سرمایه گذاری دارد، اضافه کرد: این حمایت ها باید توجیه پذیر بوده و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

تسهیل در روند صدور پروانه ساختمانی پردیس سینمایی

وی با تاکید بر تسهیل در روند صدور پروانه ساختمانی پردیس سینمایی، اظهار داشت: باید برای تسهیل در روند پیشبرد این پروژه شهرداری پیشنهاد خود را به شورا ارائه دهد.

وی در ادامه با اشاره به موازی کاری های مناطق و سازمان های زیرمجموعه شهرداری در حوزه سرمایه گذاری تاکید کرد: متولی تمامی پروژه های سرمایه گذاری، سازمان سرمایه گذاری شهرداری است که باید تمامی موارد مربوطه با همکاری مناطق توسط این سازمان انجام شود.

رئیس کمیسیون اقتصاد سرمایه گذاری و گردشگری ادامه داد: پردیس سینمایی در ۱۸ هزار متر مربع با زیربنایی حدود ۲۰ هزار متر احداث می شود.

نرخ بالای بیکاری در شهر همدان

نایب رئیس شورای شهر همدان نیز با اشاره به اینکه با نرخ بالای بیکاری در شهر مواجه هستیم، گفت: با شرایط کنونی حمایت از سرمایه گذار از اوامر ضروری است.

علی فتحی با تاکید بر اینکه پروژه های تاثیرگذار در شهر اجرا شود، اضافه کرد: شورای پنجم باید متمایز از شوراهای گذشته در زمینه سرمایه گذاری کار کند و دید بازتری داشته باشد.

رئیس کمیسیون نظارت، حقوقی و امور اداری شورای شهر همدان نیز در این جلسه با اشاره به تشکیل سازمان سرمایه گذاری در شهرداری همدان در سال ۸۹ گفت: باید از این ظرفیت در حوزه سرمایه گذاری بهره گرفت.

رونق اقتصادی و توسعه شهری با احداث پردیس سینمایی

سید مسعود عسگریان اضافه کرد: با احداث پردیس سینمایی کار جدیدی در منطقه ایجاد می شود و متعاقب آن نیز رونق اقتصادی و توسعه شهری در منطقه ایجاد می‌شود.

عسگریان با تاکید براینکه رویکرد حمایت از سرمایه گذار باید برای تمامی آیتم های این بخش باشد، افزود: با رعایت قانون برای رونق و توسعه شهر باید حمایت سرمایه گذار صورت پذیرد و به این بخش بهاء داده شود.

وی با انتقاد از نحوه حمایت از سرمایه گذار اظهار داشت: باید قوانین و بندهای دفترچه عوارض شهرداری برای سرمایه گذار تعریف شود و فرآیند کار و بسته های حمایتی که باعث تشویق به سرمایه گذاری در شهر باشد در دفترچه عوارض سال ۹۷ لحاظ شود چرا که با سیستم و روند کنونی نمی توان سرمایه گذار را تشویق به سرمایه گذاری کرد.