پوشش دیجیتالی در اردبیل کمتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر شنبه در حاشیه معارفه مدیر جدید صداوسیمای اردبیل با بیان اینکه صداوسیما می‌بایست در خصوص پوشش دیجیتالی سطح استان نیز عملکرد خود را بهبود بخشد، اضافه کرد: از ۱۸۰ سیستم تاکنون ۵۰ مورد دیجیتالی شده و ۱۳۰ مورد نیاز دیجیتالی شدن است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس متذکر شد: این اقدام نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار است که انتظار می‌رود سازمان صداوسیما نیز در تأمین آن استان اردبیل را حمایت کند.

بدری با بیان اینکه در پوشش دیجیتال عقب‌تر از میانگین کشوری هستیم، ادامه داد: این در حالی است ک صداوسیما نقش کلیدی در امر اطلاع‌رسانی ایفا می‌کند.

وی متذکر شد: هر چند صداوسیما در رسالت اطلاع‌رسانی خود مقبول عمل کرده اما انتقاداتی در خصوص اطلاع‌رسانی عملکرد مجلس داشتیم که به آقای دارابی نیز انعکاس یافته است.

رئیس مجمع نمایندگان استان به ضرورت استفاده از نیروهای صداوسیمای اردبیل در سطح مدیریت ملی نیز تأکید کرد و افزود: افراد توانمندی در استان داریم که می‌توانند برای پست‌های مدیریتی مورد استفاده قرار گیرند.