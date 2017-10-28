باند ۴ نفره ماساژ بانوان توسط آقایان در بندرعباس دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، سردار عزیزاله ملکی بیان داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی استان در راستای اجرای وظایف ذاتی و با رصد لحظه ای فضای مجازی ، افرادی را که اقدام به ماساژ بانوان توسط آقایان و تبلیغ آن در فضای مجازی می نمودند، شناسایی کردند.

وی افزود:با بکارگیری شگردهای خاص پلیسی، چهار نفر از متهمان شناسایی ودر یک عملیات فنی و ضربتی دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیرمراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند که این مجرمان در حین رسیدگی پرونده قضایی صراحتا به بزه انتسابی خود معترف شدند.

فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به اینکه یکی از اهداف عمده اینگونه افراد اغفال زنان و دختران جوان و سوء استفاده های جنسی از آنان می باشد که عدم برخورد قاطع و قانونی با آنان موجب جریحه دار شدن عفت عمومی ، از بین رفتن قبح چنین کارهایی در سطح جامعه و اشاعه فساد و بی بندوباری می شود، خواستار اعمال مجازات شدید و برخورد قاطعانه با این گونه مجرمان از سوی مقام قضایی شد.